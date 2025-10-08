Brillarán Jodie Foster, Juliette Binoche y María Félix en el Festival de Cine de Morelia

La edición 23 del FICM contará con 102 filmes, homenajes a grandes figuras del cine y la cineasta Ava DuVernay como presidenta del jurado de largometraje mexicano

La actriz y directora de cine estadounidense Jodie Foster posa en la alfombra roja de la proyección especial de la película "The Silence of the Lambs" en el Festival Internacional de Cine de Morelia en Morelia, México, el miércoles 25 de octubre de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MÉXICO.- La 23a edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) tendrá grandes protagonistas femeninas de la mano de Jodie Foster, Juliette Binoche, Ava DuVernay y María Félix.

El festival se celebrará del 10 al 19 de octubre en Morelia, en el estado occidental de Michoacán, y tiene contemplada la presentación de 102 filmes entre largometrajes y cortometrajes.

A continuación, todo lo que debes saber sobre el festival.

Foster y Binoche

En su calidad de invitadas especiales, las galardonadas con el Oscar Foster y Binoche estarán de vuelta en el festival al que han acudido en una ocasión anterior. Binoche visitó Morelia por primera vez en 2014 cuando recibió la Medalla de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y Foster en 2023 cuando fue reconocida con el Premio a la Excelencia Artística.

En esta ocasión, Foster presentará la película “Vie privée”, de la directora francesa Rebecca Zlotowski y en la cual interpreta a una psiquiatra que busca esclarecer la muerte de uno de sus pacientes, convencida de que se trata de un asesinato.

Ahora será el turno de Binoche de recibir el Premio a la Excelencia Artística del FICM como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria. El premio también ha sido otorgado en otras ediciones a figuras como Robert Redford y Francis Ford Coppola. En su nueva visita a Morelia, la actriz francesa presentará “In-I: In Motion”, un filme sobre su proyecto artístico de 2007 con el bailarín y coreógrafo británico Akram Khan.

Ava DuVernay

La cineasta californiana Ava DuVernay también regresa al FICM. En su caso, había estado en el festival recién el año pasado para presentar su filme sobre el racismo y la discriminación “Origin” (“Origen”). Ahora vuelve como presidenta del jurado de la sección de largometraje mexicano, la más codiciada del festival, cuyos ganadores suelen ser considerados por México para los premios Ariel de lo mejor del cine mexicano e incluso para posibles nominaciones al Oscar.

Este año la sección incluye a los filmes “Adiós, amor” de Indra Villaseñor Amador; “Los amantes se despiden con la mirada” de Rigoberto Perezcano; “Ángeles”, de Paula Markovitch; “En el camino”, de David Pablos; “El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)”, de Ernesto Martínez Bucio; “El guardián”, de Nuria Ibáñez; “La reserva”, de Pablo Pérez Lombardini; “Si no ardemos, cómo iluminar la noche”, de Kim Torres; “Olmo”, de Fernando Eimbcke; “Vainilla”, de Mayra Hermosillo, y “Juana”, la ópera prima del reconocido actor Daniel Giménez Cacho.

El jurado que presidirá DuVernay está integrado por el cineasta español nominado al Oscar Pablo Berge; David Linde, productor y cofundador de Focus Features, así como el realizador italiano Andrea Pallaoro.

María Félix

El festival rendirá homenaje con una retrospectiva a la eterna actriz María Félix. La selección incluye filmes dirigidos por Emilio Fernández, Julio Bracho, Fernando de Fuentes y Roberto Gavaldón y presentará siete películas que protagonizó entre 1943 y 1955.

El homenaje también incluirá la exposición fotográfica “Una diosa para una diosa. María Félix en la colección de Fundación Televisa”, realizada en colaboración con Fundación Televisa.

Otros invitados especiales

Kleber Mendonça Filho recibirá la Medalla Filmoteca UNAM, Stellan Skarsgård presentará “Sentimental value”, de Joachim Trier, y Cherien Dabis llegará con “Allly baqi mink” (“Lo que queda de ti”).