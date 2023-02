Judge vuelve animado y busca ganar el título con Yanquis

TAMPA, Florida, EE.UU.— Aaron Judge esbozó una gran sonrisa cuando le preguntaron si podría repetir sus logros del año pasado, cuando estableció un nuevo récord de la Liga Americana con 62 jonrones con los Yanquis de Nueva York.

“Nunca sabes”, dijo después del primer entrenamiento con el equipo completo el lunes. “Realmente no me gusta poner un número. Sólo me gusta salir e intentar controlar lo que puedo controlar, pero nunca sabes qué podría suceder. Entonces veremos sobre ese 62”.

Judge fue elegido MVP de la Liga Americana tras superar el récord de la AL de Roger Maris de 61 cuadrangulares y que se mantenía desde 1961. Con sus 131 remolcadas empató a Pete Alonso de los Mets de Nueva York con la mayor cantidad en las Grandes Ligas y su promedio de bateo de .311 fue la segundo más alto de la AL. Tras convertirse en agente libre Judge acordó firmar por nueve años y 360 millones de dólares para volver con los Yanquis.

“El año pasado fue divertido intentando hacer historia y tener esos momentos”, indicó. “Cada vez que jugamos en Nueva York siento que estamos detrás de la historia. Nunca es fácil en el Bronx, eso es cierto. Tienes que aceptar esos retos”.

Judge tuvo un mal momento ofensivo y los Yanquis perdieron por barrida la Serie de Campeonato ante el eventual campeón de la Serie Mundial Houston. Terminó 1 de 16 (.063), sin jonrones o remolcadas.

Nueva York no ha ganado la Serie Mundial desde el 2009.

“Me molesta y creo que también le molesta al grupo”, indicó Judge. “Cada año en que no terminamos lo que empezamos, nos pesa de distintas maneras. Creo que cada error nos lleva al esa meta final”.

Después de que Judge llegó a un acuerdo a largo plazo con los Yanquis, se convirtió en el primer capitán de Nueva York desde Derek Jeter entre 2003 y 2012.

“Haré lo que he estado haciendo los últimos seis o siete años, intentar liderar con el ejemplo”, añadió. “Ser la voz del equipo dentro y fuera del campo. Seguir empujando al equipo a esa meta de llevar el campeonato de vuelta a Nueva York”.

“Por eso estoy aquí”, dijo. “Es una de las razones principales por las que quería volver. Hay muchos asuntos sin resolver. Estoy ansioso por este nuevo papel, pero esto no me cambia.