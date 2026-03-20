Joven causa choque al ignorar alto y deja una persona lesionada

Percance en avenida Josefa Ortiz de Domínguez moviliza a cuerpos de emergencia; conductora afectada fue trasladada a hospital para valoración médica

Una conductora fue atendida en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Una conductora fue atendida en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en el cruce de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y Privada Zaragoza, dejó como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con la información recabada por autoridades de vialidad, el percance ocurrió cuando una camioneta Ford F-150 modelo 1991, conducida por Eliud, de 25 años, circulaba de poniente a oriente sobre la Privada Zaragoza. Al llegar a la intersección, el conductor no respetó el señalamiento de alto, lo que provocó la colisión.

La unidad fue impactada en un costado por un automóvil Hyundai Sonata modelo 2006, manejado por Yaneli, de 34 años, quien se desplazaba de norte a sur con vía de preferencia sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez.

Tras el impacto, la conductora del vehículo resultó lesionada, por lo que fue atendida en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica. No se reportaron más personas afectadas en el incidente.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón para los procedimientos administrativos.