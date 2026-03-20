Provoca conductor ebrio choque contra auto y poste en el poniente

Elementos de la autoridad vial acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y controlar la situación en la zona. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de la autoridad vial acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y controlar la situación en la zona. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor en estado de ebriedad provocó un accidente vehicular la madrugada de este jueves en el sector poniente de esta frontera, tras impactar un automóvil estacionado y un poste de telefonía, sin que se reportaran personas lesionadas.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Pino Suárez y Reynaldo Garza, donde José, de 47 años, conducía una camioneta Chevrolet Suburban de color rojo. De acuerdo con el dictamen pericial, el conductor manejaba de manera temeraria y bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

Como consecuencia, la camioneta se salió de su carril e impactó una Jeep Patriot que se encontraba estacionada en la vía pública. Tras el primer choque, la unidad continuó su trayectoria hasta colisionar contra un poste de madera propiedad de Teléfonos de México, el cual resultó con daños considerables.

Elementos de la autoridad vial acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y controlar la situación en la zona. El conductor fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación legal.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas, por lo que el saldo se limitó a daños materiales en los vehículos involucrados y en la infraestructura de telecomunicaciones.