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Localizan sin vida a hombre en su domicilio tras días sin ser visto por vecinos

Autoridades presumen causas naturales en el deceso; peritajes y autopsia determinarán origen exacto mientras continúan diligencias correspondientes

La persona fue identificada como Arturo, de entre 55 y 60 años de edad. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado al interior de su domicilio en la calle Álamo 411, en la colonia Valles Elizondo, luego de que vecinos alertaran a las autoridades al no verlo desde hacía varios días.

La persona fue identificada como Arturo, de entre 55 y 60 años de edad. De acuerdo con los reportes, habitantes del sector manifestaron preocupación tras notar su ausencia durante aproximadamente cuatro o cinco días, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio y, al ingresar, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento pudo haber sido por causas naturales, posiblemente derivado de un ataque cardíaco, aunque será la autopsia la que determine con certeza el origen del deceso.

Posteriormente, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaron las diligencias correspondientes y dieron fe de los hechos.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria para la práctica de la autopsia.

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