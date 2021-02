Jornada 5 Guardianes 2021, ¿dónde y cuándo ver?

CIUDAD DE MÉXICO.-Este jueves comienza la quinta jornada del futbol mexicano en el 2021.

Disputarán el tercer cruce en Liga MX. Atlético de San Luis cayó en el único enfrentamiento en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez: 2-3 (Apertura 2019). Se repartieron los 2 duelos anteriores con 1 victoria por lado en donde siempre se impuso el equipo visitante. Xolos llega invicto y como uno de los líderes del Guardianes 2021 (8 pts.). A pesar de ello, La Jauría es el equipo con más disparos recibidos por juego (15.3) y su portero Jonathan Orozco es líder en atajadas (18) y despejes (23).

ATLÉTICO DE SAN LUIS vs. TIJUANA

Jueves 4 de febrero del 2021

19:00 horas / ESPN

QUERÉTARO vs. PACHUCA

Jueves 4 de febrero del 2021

21:00 horas / Imagen TV – Fox Sports

Llegan parejos tras los últimos 6 encuentros en Liga MX (2 triunfos por lado y 2 empates). Pachuca abrió el marcador en los últimos 4 cruces contra los Gallos Blancos (2PG-1PE-1PP) y no perdió en los últimos 3 duelos como anfitrión (3-0, 1-1 y 1-0). Tuzos reúne el mejor promedio de disparos por juego (18.5). Por el contrario, Querétaro es el club con menos intentos por jornada (6.5). Víctor Guzmán (Tuzos) es el jugador con más remates sin marcar (10).

NECAXA vs. CRUZ AZUL

Viernes 5 de febrero del 2021

21:30 horas / TUDN – Azteca Deportes

Jugaron 40 veces en los torneos cortos de Liga MX. La Máquina Cementera lleva 3 encuentros sin caer en el historial (2-1, 0-0 y 3-0). Sin embargo, los Rayos no perdieron en los últimos 5 duelos como anfitriones (2PG-3PE). Necaxa llega de 3 victorias consecutivas en su estadio, mientras que Cruz Azul acumula 2 triunfos en fila, y su delantero Jonathan Rodríguez, reúne el mejor promedio de minutos (75 minutos) por participación en el gol del certamen (1 tanto y 2 asistencias).

ATLAS vs. SANTOS LAGUNA

Sábado 6 de febrero del 2021

17:00 horas / Izzi

Santos Laguna cuenta con un invicto de 3 partidos contra Atlas con 2 victorias y 1 igualdad. Llegan igualados tras los últimos 9 cruces en la máxima categoría (3 triunfos por lado y 3 empates). Atraviesan diferentes realidades en el actual certamen doméstico: Atlas ocupa el último puesto de la tabla (1 punto) y es el único equipo que no marcó goles. Santos comparte el liderato junto a Tijuana (8 pts.) y reúne una de las vallas menos vencidas de la competencia (1 gol recibido).

CLUB AMÉRICA vs. PUEBLA

Sábado 6 de febrero del 2021

19:00 horas / TUDN

América se quedó con los últimos 5 enfrentamientos ante Puebla (2-3, 1-0, 2-0, 0-1 y 2-3). La última victoria de La Franja en el historial fue en el Clausura 2018 (3-1). Las Águilas del América son el mejor elenco de los primeros tiempos (9 pts.) en el Guardianes 2021 y cuentan con puntaje ideal en el Estadio Azteca (6 pts.). Puebla ganó 1 de los 4 partidos disputados en el campeonato y fue casualmente en este mítico escenario: 0-1 sobre Cruz Azul (Christian Tabó), por la Jornada 2.

MONTERREY vs. PUMAS UNAM

Sábado 6 de febrero del 2021

21:00 horas / Fox Sports

Rayados perdió 1 de los últimos 8 cruces ante Pumas: 1-0 (Juan Vigón), en el Clausura 2020. Se repartieron los últimos 50 duelos en el historial general (20 victorias por lado y 10 empates). La Pandilla es el único equipo que conserva la valla invicta en el Guardianes 2021. Rogelio Funes Mori (Monterrey) encabeza la tabla de goles (3) y disparos (18) en el certamen actual. Por su parte, Pumas registra una marca de 468 minutos sin convertir fuera de casa.

TOLUCA vs. MAZATLÁN

Domingo 7 de febrero del 2021

12:00 horas / TUDN

Con un doblete de Fernando Aristeguieta, Mazatlán superó 2-1 a Toluca en el único encuentro en el historial de Liga MX por el Torneo Guardianes 2020 (descontó Michael Estrada para los Escarlatas). Toluca obtuvo el 100% de los puntos de local en el campeonato y lidera la tabla de artilleros (8). Por su parte, Mazatlán perdió y no anotó en sus últimas 2 presentaciones fuera de su estadio: 4-0 vs. Santos Laguna (Guardianes 2020) y 3-0 vs. Pumas (Guardianes 2021).

LEÓN vs. CD GUADALAJARA

Lunes 8 de febrero del 2021

21:00 horas / Fox Sports

Cuentan con una absoluta paridad en el Estadio de León tras 15 duelos por los torneos cortos de la Liga MX (6 triunfos por equipo y 3 empates). León no perdió en los últimos 3 cruces frente al Rebaño Sagrado (1PG-2PE). El defensor del título lleva 18 encuentros sin caer en el Nou Camp (16PG-2PE). En cambio, Chivas acumula 6 jornadas sin ganar (3PE-3PP) y es uno de los clubes con más goles recibidos (7) en la presente competencia (70% de eficacia en sus porteros).

FC JUÁREZ VS TIGRES *Pendiente por Mundial de Clubes

14 de abril del 2021

21:00 horas / TUDN – Azteca Deportes

El juego entre el FC Juárez vs Tigres fue reprogramado para el próximo 14 de abril debido a la participación de los Felinos en el Mundial de Clubes de la FIFA.