Jesús de Zoé presenta Astronomía Interior y gira por EEUU

CIUDAD DE MÉXICO.— Jesus Baez y Ángel Mosqueda de la banda mexicana de rock Zoé preparan el que será el lanzamiento de su álbum debut como el dúo Astronomía Interior.

De cara a la gira de fin de año de Zoé por Estados Unidos, Baez compartió el origen de su proyecto alterno y también se tomó un momento para conmemorar a las fans que fallecieron de camino a uno de los conciertos recientes de la banda en la Ciudad de México.

Tras comenzar el miércoles en San José, California, Zoé continuará sus presentaciones este fin de semana en Los Angeles y después viajarán a San Diego, Dallas, San Antonio, Houston, Chicago y Nueva York, donde tendrán una presentación el 16 de diciembre. Andrea Franz será la música encargada de abrir sus conciertos.

La gira es en apoyo de su álbum “Sonidos de Karmática Resonancia”, nominado en la pasada entrega del Grammy a mejor álbum de rock latino o música alternativa.

“En Estados Unidos por parte de Zoé nos va increíble con toda la gente latina”, dijo Baez en una entrevista reciente por videollamada desde Cuernavaca, la capital del estado central de Morelos, donde surgió la amistad que los llevaría a crear Zoé.

Baez destacó que poco a poco han ido sumando seguidores angloparlantes ante una mayor apertura de ese público.

“Es como a mí me pasaba, yo cuando descubrí a The Cure o Depeche Mode, incluso los Beatles, era tararear, no entendía lo que estaba diciendo, sin embargo, te gustaba la música”.

Más o menos por ese entonces Baez conoció a Mosqueda en Cuernavaca.

“Yo con Ángel hago música desde los 16 años”, dijo.

No son originarios de esa ciudad, pero se encontraron ahí cuando eran muy jóvenes. Mosqueda y el vocalista León Larregui iban a la misma escuela, el guitarrista Sergio Acosta y Baez, quien es tecladista, iban a otra.

“Terminamos conociéndonos y como imanes”, dijo Baez sobre su afinidad. “Nos caímos muy bien, compartíamos en influencias, compartíamos en gustos musicales”.

Después se mudaron a la Ciudad de México donde fundaron Zoé. Algunos integrantes de la banda llegaron a vivir bajo el mismo techo y también en barrios cercanos. Ya han aprendido a mantener su independencia, Acosta y Larregui viven en Barcelona, Mosqueda y el baterista Rodrigo Guardiola en la Ciudad de México. Baez fue el único que siguió en Cuernavaca, donde también vive el exintegrante de la banda Siddhartha, quien tras su salida de la agrupación comenzó una exitosa carrera solista.

Pero la capital mexicana sigue siendo el centro de mando de Zoé cuando tienen temporadas de trabajo intenso. Después de 24 años juntos, el reto es continuar unidos.

“Somos ya una familia, después de tantos años somos hermanos todos”, dijo Baez.“Mantener una relación sana entre los integrantes es básico”.

Quizá el momento más difícil que han afrontado en los últimos tiempos ha sido la muerte accidental de dos de sus admiradoras de camino al primero de sus tres conciertos de noviembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Dos hermanas de 15 y 23 años murieron al caer en una coladera sin tapa en una acera que se encontraba mal iluminada. La banda les rindió homenaje en su segundo concierto, dedicándoles un momento de silencio y exigiendo a las autoridades de la ciudad tomar las medidas necesarias para evitar ese tipo de accidentes.

“Fue una tragedia”, dijo Baez, quien señaló que en la banda seguían “conmocionados” por la noticia.

“Esperemos que eso no vuelva a pasar”, señaló. “Pudo haber sido cualquiera de nosotros”.

Por ahora Baez encuentra algo de consuelo con las expectativas que él y Mosqueda tienen para su Astronomía Interior.

“Teníamos muchas ganas de experimentar con otros estilos”, dijo. “Experimentar con lo electrónico, con lo pop, también como compositores, como creadores, como artistas, como cantantes”.

La pandemia fue el catalizador para realizar canciones que no habían logrado concretar antes y que gracias a la tecnología pudieron trabajar a distancia. Han lanzado las canciones “Un día especial”, “California” y “Un mundo raro”, así como los videos de “Un día especial” y “California”. En los próximos días de diciembre lanzarán su siguiente sencillo y a finales de enero esperan estrenar un álbum con 10 temas como dúo.

“Queremos que perdure lo más que se pueda, lo vamos a llevar con muchas ganas, con mucho cariño”, dijo Baez, quien adelantó que están en ensayos intensos para las presentaciones en vivo de Astronomía Interior. “El show en vivo va a estar increíble”.