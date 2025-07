JC Tretter, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, renuncia al cargo

WASHINGTON (AP) — El director de estrategia de la NFLPA, JC Tretter, está renunciando a su cargo, tres días después de que Lloyd Howell dimitiera como director ejecutivo del sindicato de jugadores.

Tretter le dijo a CBS Sports el domingo que no quiere ser considerado para el puesto de director ejecutivo interino de la Asociación de Jugadores de la NFL y negó haber jugado algún papel en socavar la posición de Howell.

“En los últimos días, se ha vuelto muy, muy difícil para mi familia. Y eso es algo con lo que no puedo lidiar. Así que, los puntos breves son: no tengo interés en ser (director ejecutivo). No tengo interés en ser considerado. Se lo he hecho saber al comité ejecutivo. También voy a dejar la NFLPA en los próximos días porque no tengo nada más que ofrecer a la organización”, afirmó Tretter a CBS Sports el domingo.

Tretter, de 34 años, quien jugó como centro durante ocho temporadas con Green Bay y Cleveland hasta 2021, fue el presidente de jugadores desde 2020 hasta 2024. Ocupó su nuevo cargo desde octubre de 2024.

Howell renunció el jueves después de dos años porque su liderazgo se había convertido en una distracción. Howell ha estado bajo escrutinio desde que ESPN informó que mantenía un trabajo de consultoría a tiempo parcial con el Carlyle Group, una firma de capital privado que tiene la aprobación de la liga para buscar propiedad minoritaria en franquicias de la NFL.

Eso siguió a la revelación de que la NFLPA y la liga tenían un acuerdo de confidencialidad para mantener en secreto el fallo de un árbitro sobre una posible colusión de los propietarios respecto a los salarios de los quarterbacks.

El último problema fue un informe de ESPN el jueves que reveló que dos representantes de jugadores que votaron por Howell no estaban al tanto de que fue demandado en 2011 por discriminación sexual y represalias mientras era un alto ejecutivo en Booz Allen.

En 2023, un año después de que la NFLPA demandara a los propietarios por colusión, la NFL demandó al sindicato después de que Tretter sugiriera en una entrevista que los corredores que estaban descontentos con sus contratos podrían fingir lesiones, lo cual sería una violación del acuerdo colectivo de trabajo.

La queja también se resolvió este año y no se compartió públicamente.

Tretter le dijo a CBS Sports que no tenía acceso a la queja de colusión y que no estuvo involucrado en los acuerdos de confidencialidad.

Tretter era el presidente de jugadores de la NFLPA en 2023 cuando Howell fue elegido como director ejecutivo del sindicato tras una votación que cambió la constitución del sindicato y hizo que el proceso de búsqueda y elección fuera más confidencial.

“No estoy renunciando porque lo que se me acusa sea cierto. No estoy renunciando en desgracia. Estoy renunciando porque esto ha ido demasiado lejos para mí y mi familia, y lo he soportado durante seis semanas. Y sentí que he estado un poco a la deriva recibiendo golpes por el bien de la organización. … Y al final, ¿qué ha hecho la organización por mí? Como, nada”, aclaró Tretter.