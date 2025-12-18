Jake Paul y Anthony Joshua tienen mucho que perder en combate de Netflix

Paul peleará contra el dos veces campeón de peso pesado Anthony Joshua el viernes por la noche en el Kaseya Center

Jake Paul (izquierda) y Anthony Joshua (derecha) durante una rueda de prensa previo a una pelea de peso pesado, el viernes 21 de novuembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

MIAMI (AP) — Jake Paul se jacta orgullosamente de haberse convertido en la cara del boxeo durante la última década. Ahora, el YouTuber convertido en boxeador está listo para embarcarse en su combate más arriesgado después de 13 peleas profesionales con una variedad de oponentes que carecen del estatus activo y talento de su próximo rival.

Paul peleará contra el dos veces campeón de peso pesado Anthony Joshua el viernes por la noche en el Kaseya Center, hogar del Heat de Miami de la NBA. La pelea programada a ocho asaltos se transmitirá por Netflix sin la designación de pago por evento.

Aunque Joshua, de 36 años (28-4, 25 KOs), no ha peleado desde septiembre de 2024, cuando fue noqueado por Daniel Dubois en cinco asaltos, es el favorito absoluto para descarrilar los ambiciosos planes de Paul.

“Las probabilidades están en mi contra”, dijo Paul el miércoles en la última aparición mediática de los peleadores antes del combate. “No hay equipos deportivos en la historia que hayan estado juntos donde haya una diferencia tan grande en términos de habilidades, experiencia, currículum, altura, peso. Esto va a ser la mayor sorpresa en la historia del deporte y ustedes podrán presenciarlo.”

En la fotografía que cerró el evento del miércoles, Joshua, de 1,98 metros, se alzaba sobre Paul, de 1,85 metros. Joshua también tiene una ventaja de alcance de seis pulgadas, 82-76. Además, 12 de las peleas de Paul han sido en el límite de peso crucero de 200 libras.

Paul, de 28 años (12-1, siete KOs), ha construido su récord profesional a través de métodos no convencionales. Tiene victorias sobre los campeones retirados de UFC Anderson Silva y Nate Díaz y también ganó una decisión convincente contra el ex campeón de peso mediano Julio César Chávez Jr.

La capacidad de Paul para atraer a Mike Tyson, de 58 años, a pelear con él el año pasado mejoró aún más la atmósfera circense que a menudo define sus combates. Sin embargo, la pelea contra el legendario campeón de peso pesado, que Paul ganó por decisión unánime, atrajo a 72.300 personas en el Estadio AT&T en Arlington, Texas. También se reportó que fue vista para 108 millones de personas.

A pesar de todos los seguidores que Paul ha ganado a través de sus plataformas de redes sociales, reconoce que hay detractores que lo ven como un insulto al deporte y a los peleadores que han recorrido el arduo camino hacia la contienda y las oportunidades de campeonato.

“Nadie ha hecho más por el deporte del boxeo en la última década que yo”, dijo Paul, quien también ha formado su propia compañía promotora que está a cargo de la cartelera de nueve peleas del viernes. “Creo que si la gente realmente se preocupara por el boxeo, querrían que yo ganara”.

Joshua, quien también ganó una medalla de oro olímpica representando a su natal Inglaterra en los Juegos de Verano de 2012, entiende su papel percibido como un salvador del boxeo contra Paul.

“Simplemente parece que me han llamado para salvar lo más puro del boxeo”, dijo Joshua. “A la gente no le gusta el hecho de que estoy peleando contra Jake. Si eso me preocupa o no es otra cuestión. Si miramos a las personas que no quieren que esté aquí, quieren que ponga fin al espectáculo de Jake Paul. Por eso tengo que llevar el boxeo sobre mis hombros con esta pelea.”

Es la segunda vez que Joshua pelea en los Estados Unidos y quiere salir del ring el viernes con un mejor resultado que en su debut, cuando Andy Ruiz Jr. lo noqueó en siete asaltos para terminar con su primer reinado de peso pesado hace seis años en el Madison Square Garden.

“Fue una tragedia. Fue una derrota”, dijo Joshua sobre su primera derrota profesional. “Pero si estás en los deportes, puede suceder. Puedes sufrir algunas derrotas, pero el objetivo es recuperarse. A través de la tragedia siempre puede haber una gran historia. Esto es solo parte de lo que es mi vida.”