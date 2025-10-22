Jack Nicklaus gana veredicto de 50 millones de dólares en demanda contra socios

Un jurado determinó que Nicklaus Companies dañó la reputación del legendario golfista al difundir falsos rumores sobre su salud y supuestos vínculos con la Liga LIV

Jack Nicklaus saluda antes de hacer el primer golpe del Masters de Augusta, Georgia, el 9 de abril de 2015 (AP Foto/Matt Slocum, archivo)

MIAMI.- La leyenda del golf profesional Jack Nicklaus ha ganado un veredicto de 50 millones de dólares en una demanda por difamación presentada en Florida contra sus antiguos socios comerciales.

Un jurado de seis personas en el condado de Palm Beach determinó el lunes que las Nicklaus Companies habían dañado la reputación del campeón de 18 torneos majors y lo expusieron al ridículo, odio, desconfianza o desprecio. El propietario y presidente de la junta de Nicklaus Companies, Howard Milstein, y el ejecutivo Andrew O’Brien también fueron mencionados individualmente como acusados, pero los jurados no los consideraron personalmente responsables.

Eugene Stearns, abogado de Nicklaus, afirmó que el exgolfista ha pasado su vida ayudando a otros y ganándose una reputación no sólo como un gran deportista, sino como un gran ser humano.

“Se merecía algo mejor de lo que recibió, y estamos complacidos de que el jurado haya abordado las circunstancias particulares que fueron tan molestas”, expresó Stearns.

Según la demanda, Nicklaus, de 85 años, afirmó que Milstein, O’Brien y otros en la empresa difundieron historias falsas de que el exastro consideraba un acuerdo de 750 millones de dólares para unirse a la Liga de Golf LIV respaldada por Arabia Saudí y que sufría de demencia y ya no estaba mentalmente apto para manejar sus asuntos.

Los abogados defensores dijeron en el juicio que los ejecutivos de Nicklaus Companies nunca intentaron difamar a Nicklaus y argumentaron que el caso era básicamente una disputa comercial. Enfatizaron que no se causó ningún daño a la reputación de Nicklaus y que no había razón para que una empresa que compartía el nombre del golfista lo atacara.

Los abogados de Nicklaus Companies no respondieron de inmediato a los correos electrónicos que solicitaban sus comentarios el martes por la noche.

A principios de este año, un juez de Nueva York desestimó una demanda presentada por Nicklaus Companies contra Nicklaus. Esa denuncia intentaba impedir que el golfista usara su nombre, imagen y semejanza para promover su negocio de diseño de campos de golf.

Nicklaus se unió a Nicklaus Companies en 2007 como parte de un acuerdo de 145 millones de dólares, pero finalmente renunció y planeó continuar diseñando campos de golf por su cuenta. Aunque Nicklaus ahora es libre de diseñar campos de golf bajo su propio nombre, Nicklaus Companies retiene los derechos para vender ropa y equipamiento con los logotipos de “Jack Nicklaus”.