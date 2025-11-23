Italia gana la Copa Davis por tercer año consecutivo al vencer a España en la final

Matteo Berrettini de Italia celebra la victoria de su país en la final de la Copa Davis después de que su compatriota Flavio Cobolli ganó su duelo ante el español Jaume Munar el domingo 23 de noviembre del 2025. (AP Foto/Luca Bruno)

BOLOGNA, Italia.- Italia sigue siendo el rey de la Copa Davis, y esta vez ni siquiera necesitó a Jannik Sinner.

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli fueron las estrellas para los italianos sin el ausente Sinner, ambos ganando sus partidos individuales para darle a los italianos una ventaja inalcanzable en la final del domingo de 2-0 sobre España.

Es el cuarto título de la Copa Davis para Italia, y el tercero consecutivo. La última nación en ganar tres títulos seguidos fue Estados Unidos, que ganó cinco seguidos de 1968 a 1972.

Sinner, quien ocupa el segundo lugar de la clasificación mundial, llevó a Italia a ganar los dos últimos títulos masculinos, pero decidió no jugar esta semana, prefiriendo prepararse para la próxima temporada.

Italia no lo necesitó, ganando sus tres series 2-0 esta semana después de eliminar a Austria en los cuartos de final y a Bélgica en las semifinales.

En la final, Berrettini venció 6-3, 6-4 a Pablo Carreño Busta antes de que Cobolli remontara para vencer 1-6, 7-6 (5), 7-5 a Jaume Munar.

España alcanzó el partido por el título por primera vez desde 2019, pero también estuvo sin su jugador estrella, el número uno del mundo Carlos Alcaraz.