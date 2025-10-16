Israel recibe restos de rehenes mientras crece la tensión con Hamás

El ejército israelí confirmó la entrega de dos cuerpos más y admitió que uno anterior no pertenecía a un rehén, lo que complica la tregua y alimenta las acusaciones de abusos en Gaza

Dolientes caminan cerca del auto que transporta el féretro del rehén asesinado Guy Illouz en su procesión funeral en Rishon Lezion, Israel, el miércoles 15 de octubre de 2025. Los restos de Illouz fueron devueltos de Gaza a Israel como parte de un acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Dolientes caminan cerca del auto que transporta el féretro del rehén asesinado Guy Illouz en su procesión funeral en Rishon Lezion, Israel, el miércoles 15 de octubre de 2025. Los restos de Illouz fueron devueltos de Gaza a Israel como parte de un acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás. (AP Foto/Emilio Morenatti)

JERUSALÉN.- Israel recibió el miércoles los restos de otros dos rehenes, horas después de que el Ejército israelí indicara que uno de los cuerpos entregados anteriormente no correspondía al de un rehén. La confusión aumentó las tensiones en torno a la frágil tregua que ha pausado la guerra de dos años.

Los ataúdes con los restos fueron transferidos por la Cruz Roja tras recibirlos de Hamás. Después de que los dos féretros llegaron a Israel, el Ejército advirtió en un comunicado que las identidades de los rehenes aún no habían sido verificadas.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza indicó que recibió 45 cuerpos adicionales de palestinos de parte de Israel, otro paso en la implementación del acuerdo de alto el fuego. Con ello ya suman 90 los cadáveres devueltos a Gaza para ser enterrados. El equipo forense que examinó los restos dijo que mostraban signos de maltrato.

Dentro del acuerdo, Hamás entregó cuatro cuerpos el martes, tras la devolución de los primeros cuatro el lunes, cuando fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos. En total, Israel ha estado aguardando el regreso de 28 rehenes fallecidos.

El Ejército israelí indicó que pruebas forenses mostraron que “el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes”. Hasta el momento no había información sobre quién era la persona del cadáver.

A cambio de la liberación de los rehenes, Israel liberó a unos 2.000 prisioneros y detenidos palestinos el lunes.

Cuerpos no identificados devueltos a Gaza muestran signos de abusos

Se prevé que Israel entregue más cuerpos, aunque las autoridades no han dicho cuántos están bajo su custodia ni cuántos serán devueltos. No está claro si los restos pertenecen a palestinos que murieron bajo custodia israelí o si fuerzas israelíes se los llevaron de Gaza. Durante la guerra, el Ejército de Israel ha exhumado cadáveres, parte de su búsqueda de los restos de los rehenes.

Mientras equipos forenses examinaban los primeros restos devueltos, el Ministerio de Salud de Gaza publicó el miércoles imágenes de 32 cuerpos no identificados para ayudar a las familias a reconocer a sus parientes desaparecidos.

Muchos parecían descompuestos o quemados. Algunos carecían de extremidades o dientes, mientras que otros estaban cubiertos de arena y polvo. Funcionarios de salud han dicho que las restricciones israelíes para permitir el ingreso de equipos de pruebas de ADN a Gaza han obligado a menudo a las morgues a depender de características físicas y ropa para la identificación.

El equipo forense que recibió los cuerpos indicó que algunos llegaron aún encadenados o con indicios de haber sufrido abusos físicos.

Sameh Hamad, miembro de una comisión encargada de recibir los cuerpos en el Hospital Nasser en Jan Yunis, señaló que algunos llegaron con las manos y las piernas esposadas.

“Hay indicios de tortura y ejecuciones”, declaró a The Associated Press.

Los cuerpos, agregó, pertenecían a hombres de entre 25 y 70 años. La mayoría tenía cintas en el cuello, incluido uno que tenía una cuerda alrededor del cuello.

La mayoría de los cuerpos portaban ropa de civil, pero algunos llevaban uniformes, lo que deja entrever que eran milicianos.

Hamad indicó que la Cruz Roja solamente proporcionó los nombres de tres de ellos, lo cual dejó a muchas familias en la incertidumbre sobre el destino de sus parientes. En la guerra han muerto casi 68.000 palestinos, según el Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás en Gaza. El ministerio mantiene registros detallados de bajas, cifras que agencias de la ONU y expertos independientes consideran confiables en general.

Miles de personas más están desaparecidas, según la Cruz Roja y la Oficina Central Palestina de Estadísticas.

Rasmiya Qudeih, de 52 años, aguardaba afuera del Hospital Nasser con la esperanza de que su hijo estuviera entre los 45 cuerpos transferidos desde Israel el miércoles.

Él desapareció el 7 de octubre de 2023, el día del ataque encabezado por Hamás que desencadenó la guerra. Le dijeron que falleció a consecuencia de un ataque israelí.

“Si Dios quiere estará entre los cuerpos”, expresó.

Netanyahu advierte que Israel no hará concesiones

El plan de alto el fuego presentado por el presidente estadounidense Donald Trump estipulaba que todos los rehenes —vivos y muertos— debían ser entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no ocurría, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el miércoles que Israel “no hará concesiones”, y exigió que Hamás cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes.

En una entrevista con CNN, Trump advirtió que Israel podría reanudar la guerra si siente que Hamás no está cumpliendo con su parte del acuerdo.

“Israel volverá a esas calles en cuanto yo diga la palabra”, advirtió el mandatario estadounidense.

El ala armada de Hamás indicó en un comunicado el miércoles que el grupo honró los términos del alto el fuego y entregó los restos de los rehenes a los que tenía acceso.

Hamás ha asegurado a Estados Unidos a través de intermediarios que está trabajando para devolver los rehenes muertos, según dos altos asesores estadounidenses. Los asesores, que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron con los periodistas a condición de guardar el anonimato, indicaron que no creen que Hamás haya violado el acuerdo.

La vasta destrucción en el territorio ha complicado la recuperación de los muertos, agregaron los funcionarios. Uno de los asesores dijo que los escombros, al igual que las armas sin detonar, se suman a las dificultades.

Hamás ha dicho a los mediadores que algunos cadáveres se encuentran en zonas controladas por las fuerzas israelíes.

No es la primera vez que Hamás devuelve un cuerpo equivocado a Israel. Durante una tregua anterior, el grupo indicó que entregó los cadáveres de Shiri Bibas y sus dos hijos, que estaban entre los secuestrados en el ataque de Hamás del 7 de octubre a Israel, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas.

Pruebas efectuadas en febrero de 2025 mostraron que uno de los cuerpos devueltos era de una mujer palestina. El cadáver de Bibas fue devuelto un día después e identificado positivamente.

Más ayuda destinada a Gaza

El Programa Mundial de Alimentos indicó que sus camiones comenzaron a llegar a Gaza después de que la entrada de ayuda humanitaria se detuvo durante los últimos dos días debido al intercambio de prisioneros y rehenes el lunes y a un feriado judío el martes.

El momento elegido para las entregas ampliadas —que forman parte del acuerdo de alto el fuego— había sido cuestionado después de que Israel dijera el martes que reduciría el número de camiones permitidos en Gaza, alegando que Hamás estaba tardando demasiado en devolver los cuerpos de los rehenes.

La Media Luna Roja Egipcia señaló que 400 camiones con alimentos, combustible y suministros médicos se dirigían a la Franja de Gaza el miércoles. El organismo de defensa israelí a cargo de la ayuda humanitaria en Gaza, COGAT, declinó comentar sobre el número de camiones que se tenía previsto ingresaran a Gaza ese día.