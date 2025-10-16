Aseguran en Nuevo Laredo camión robado en Juárez, Nuevo León

La unidad de transporte Rapidtransit fue localizada mediante GPS y recuperada por autoridades estatales sin reportarse detenidos; el vehículo quedó bajo resguardo ministerial

NUEVO LAREDO, TAM.- Un camión de pasajeros robado en el municipio de Juárez, Nuevo León, fue localizado y asegurado la tarde del lunes 13 de octubre en el fraccionamiento Los Fresnos, al sur de Nuevo Laredo, tras un operativo coordinado entre la empresa propietaria y autoridades estatales.

La unidad, perteneciente a la empresa Rapidtransit, fue sustraída durante la mañana frente al domicilio del chofer en Juárez. Horas después, gracias al sistema de geolocalización GPS, fue ubicada primero en la carretera Monterrey–Nuevo Laredo y posteriormente dentro de la ciudad fronteriza, donde fue abandonada sobre la banqueta de la calle Arkansas, entre Ensenada y Ébano, obstruyendo el paso peatonal.

Elementos de la Policía Estatal Investigadora, adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, acudieron al sitio tras recibir el reporte del C-5 y confirmaron que se trataba de la unidad reportada como robada.

En el lugar fue entrevistado José Ramiro “B.”, jefe de operaciones de Rapidtransit, quien explicó que el conductor, Marco Antonio “R.”, notó la desaparición del camión por la mañana y de inmediato activaron el rastreo satelital. La rápida localización permitió que las autoridades aseguraran la unidad sin que se reportaran personas detenidas en el sitio.

El vehículo —un camión de pasajeros marca International, modelo 2021, color blanco, con placas de Nuevo León— fue remolcado por instrucción del Ministerio Público a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en el fraccionamiento La Fe, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial.

La Fiscalía informó que se mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el robo y dar con los responsables. Además, exhortó a las empresas transportistas y propietarios de vehículos de carga a reforzar sus sistemas de seguridad y vigilancia para prevenir hechos similares.