Israel dice que uno de los cuerpos entregados por Hamás no es el de un rehén

TEL AVIV, Israel (AP) — El Ejército israelí dijo el miércoles que uno de los cuerpos entregados por Hamás el día anterior como parte del acuerdo de alto el fuego no corresponde a uno de los rehenes que estuvo retenido en Gaza, lo que aumenta las tensiones sobre una frágil tregua en la guerra de dos años.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que recibió 45 cuerpos adicionales de palestinos de parte de Israel, otro paso en la implementación del acuerdo. Hasta ahora se han transferido los cuerpos de 90 palestinos. No estaba claro si murieron bajo custodia israelí o si los soldados se los llevaron de Gaza mientras buscaban rehenes.

Hamás entregó cuatro cuerpos el martes para aliviar la presión sobre la tregua, tras la devolución de los primeros cuatro el lunes, cuando fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos. En total, Israel estaba esperando el regreso de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos.

Israel, que liberó a unos 2.000 prisioneros palestinos el lunes, también entregó cuerpos de palestinos dentro del acuerdo, algo que esperaban muchas familias en Gaza cuyos parientes desaparecieron durante la guerra.

El Ejército dijo que “tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes”. No hubo información al momento sobre a quién pertenecía el cuerpo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había exigido más temprano el miércoles que Hamás cumpliera con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes.

“No vamos a ceder en esto y no detendremos nuestros esfuerzos hasta que traigamos al último rehén fallecido, hasta el último”, afirmó.

Desafíos en torno a la devolución de cuerpos

El plan propuesto por Estados Unidos estipula que todos los rehenes, vivos y muertos, debían ser entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no ocurría, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

No es la primera vez que Hamás devuelve un cuerpo equivocado a Israel. A principios de este año, durante una tregua anterior, el grupo dijo que entregó los cuerpos de Shiri Bibas y sus dos hijos. Los israelíes soportaron otro momento de agonía cuando las pruebas mostraron que uno de los cuerpos devueltos lo identificaban como el de una mujer palestina.

El cuerpo de Bibas fue devuelto un día después e identificado positivamente.

Hamás y la Cruz Roja han dicho que recuperar los restos de los rehenes muertos es un desafío debido a la vasta destrucción en Gaza, y Hamás informó a los mediadores del acuerdo que algunos están en áreas controladas por tropas israelíes.

Hazem Kassem, un portavoz de Hamás, dijo el miércoles en la plataforma de mensajería Telegram que el grupo estaba trabajando para devolver los cuerpos de los rehenes según lo acordado en el acuerdo de alto el fuego. Acusó a Israel de violar el acuerdo con tiroteos el martes en Ciudad de Gaza, en el este, y en la ciudad sureña de Rafah.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo el miércoles que el ejército operaba a lo largo de las líneas de despliegue establecidas en el acuerdo y advirtió que cualquiera que se acerque a la línea de despliegue será atacado, como ocurrió el martes con varios milicianos.

Dos rehenes cuyos cuerpos fueron liberados de Gaza iban a ser enterrados el miércoles.

Ayuda que se necesita con desesperación en Gaza

La entrada de ayuda humanitaria a Gaza se detuvo durante los últimos dos días debido al intercambio de prisioneros y rehenes el lunes y a un feriado judío el martes.

La Media Luna Roja Egipcia dijo que 400 camiones con alimentos, combustible y suministros médicos se dirigían a la Franja de Gaza el miércoles.

El organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria en Gaza, COGAT, notificó a las organizaciones humanitarias el martes que solo permitiría la entrada a Gaza de la mitad de los 600 camiones de ayuda diarios estipulados en el acuerdo.

No estaba claro de inmediato si se estaba cumpliendo con la amenaza. COGAT declinó comentar sobre el número de camiones que se esperaba que ingresaran a Gaza el miércoles.

“Durante toda esta crisis, hemos insistido en que retener la ayuda a los civiles no es una moneda de cambio”, dijo en un comunicado el jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher.