Isabel II con Covid-19 y síntomas leves

LONDRES.- La Reina Isabel II de Inglaterra dio positivo a Covid-19 y presenta síntomas leves similares a los de un resfriado, informó este domingo el Palacio de Buckingham.

La monarca británica, de 95 años, continuará con tareas ligeras en el Palacio de Windsor durante la próxima semana.

«Seguirá recibiendo atención médica y seguirá todas las recomendaciones apropiadas», indicó el Palacio en un comunicado.

La soberana estuvo en contacto con su hijo el Príncipe Carlos dos días antes de que éste diera positivo al coronavirus, el pasado 10 de febrero.

La salud de la Reina se convirtió en el centro de atención desde que pasó una noche en el hospital en octubre pasado por una dolencia no especificada y sus médicos le recomendaron reposo.

Las personas infectadas de Covid-19 están obligadas a aislarse durante al menos cinco días, aunque el Gobierno británico ha dicho que tiene previsto eliminar ese requisito para Inglaterra la próxima semana.

La Reina ha recibido tres dosis de vacuna contra el coronavirus.

Además del Príncipe Carlos, la esposa de éste, Camilla, Duquesa de Cornualles, han contraído recientemente Covid-19. Carlos ha retomado ya sus labores.

La Reina, la monarca que más tiempo ha gobernado en Gran Bretaña, cumplió el 6 de febrero el hito de 70 años en el trono, aniversario de la muerte en 1952 de su padre, el Rey Jorge VI.

El miércoles pasado, Isabel II bromeó con los miembros de la casa real al decir que no podía moverse mucho, ya que realizó su primer compromiso en persona desde que Carlos dio positivo.

