Belinda y Nodal, una ruptura con canciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que Belinda y Christian Nodal usan sus recientes lanzamientos musicales para enviarse indirectas tras su rompimiento, por lo menos eso opinan sus fans.

UN POQUITO DE CONTEXTO

Los cantantes Christian Nodal y Belinda han estado en tendencia toda la semana tras haber confirmado el final de su romance.

La pareja, que se volvió la favorita del espectáculo por presumir su noviazgo donde todo parecía ser miel sobre hojuelas, tuvo que recurrir a sus redes sociales para oficializar su rompimiento.

Desde entonces los “Nodeli” han estado en boca de todos y especulaciones sobre su rompimiento sobran… desde que Belinda le pidió prestado a Nodal para pagar sus deudas, hasta que el intérprete de “Botella Tras Botella” le fue infiel a la cantante de pop.

Sin embargo, ninguno de los dos ha declarado los motivos por los que terminaron con su compromiso.

¿NODAL LE DEDICA CANCIÓN A BELI?

Este viernes Christian Nodal lanzó su nueva canción y video titulado “Ya No Somos Ni Seremos” que ya tiene casi 7 millones de reproducciones en YouTube.

Quise mi piel llenarla de tatuajes, pa’ cubrir los besos que dejaste.

Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte.

Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira.

Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida.

Ni tomando como loco ni con otro amor tampoco.

Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida.

Cuando dije: “haz lo que quieras, vete si te quieres ir”, no era lo que quería.

Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo.

Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos.

Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos.

BELINDA LE RESPONDE

La cantante de pop subió este sábado, a su canal de YouTube, un demo titulado “Mentiras ‘Cabrón’”.

Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste.

Pasaron los días y te sorprendiste, cuando me perdiste.

Ya no creo en tus palabras no me pidas perdón.

Ya no…te digo que no.

No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón.

Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos, ahórrate el intento.

No quiero un bobo que me controla, ni los fines de semana estar sola. Como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tu haces se ignoran.

Qué lástima verte así, detrás de mí, mientras yo bailando y moviendo mi cintura.

Deja de insistir que yo quiero vivir y disfrutar que la vida es una sola.

INTERNAUTAS REACCIONAN

Los fans rápidamente comenzaron a opinar sobre los lanzamientos de los artistas, aseguran que Nodal está sufriendo por Belinda, mientras que ella dice superarlo; sin embargo, también se cuestiona la rapidez de los artistas para lanzar un tema de desamor a pocos días de anunciar su ruptura. ¿Casualidad o coincidencia?