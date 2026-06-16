Irán: acuerdo para fin a la guerra requiere retirada israelí de Líbano

Una mujer ondea una bandera iraní durante una campaña a favor del gobierno, el lunes 15 de junio de 2026, en el centro de Teherán, Irán. Al fondo puede verse un retrato del ayatolá Alí Jamenei, quien murió en ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una mujer ondea una bandera iraní durante una campaña a favor del gobierno, el lunes 15 de junio de 2026, en el centro de Teherán, Irán. Al fondo puede verse un retrato del ayatolá Alí Jamenei, quien murió en ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El principal diplomático de Irán dijo el martes que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Estados Unidos requiere que Israel se retire de Líbano, una condición que Israel rechaza y que podría hundir el acuerdo, llevando a la reanudación de una guerra total.

El acuerdo, que es entre Estados Unidos e Irán, no se ha hecho público, y los funcionarios a veces han ofrecido interpretaciones contradictorias de lo que contiene. Aunque Israel no es parte del acuerdo, es parte de la guerra: se unió a Estados Unidos en los ataques contra Irán el 28 de febrero, y desde entonces ha combatido al grupo armado Hezbollah, respaldado por Teherán, en Líbano y ha tomado grandes franjas de ese país.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que la ocupación israelí continuada del sur de Líbano violaría el acuerdo.

“Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon durante esta guerra, la guerra no ha llegado plenamente a su fin”, señaló el canciller.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, expresó que el acuerdo no pedía una retirada israelí. Y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que Israel permanecería en Líbano “el tiempo que sea necesario”.

Las negociaciones para poner fin a la guerra ya han estado plagadas de este tipo de desacuerdos, lo que ha llevado a un alto el fuego prolongado pero incómodo que no ha logrado convertirse en un fin permanente de las hostilidades y que ha dejado el estrecho de Ormuz, una vía fluvial crucial para los suministros energéticos del mundo, efectivamente cerrado.

En otros acontecimientos, el Ministerio de Exteriores de Suiza dijo que la ceremonia de firma del acuerdo tendrá lugar el viernes en el complejo turístico de Bürgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna. Funcionarios del ministerio dijeron el martes que la ubicación fue propuesta por mediadores de Pakistán y Qatar, junto con Estados Unidos e Irán.

Líbano pone a prueba la durabilidad del acuerdo

Pakistán, un mediador clave, ha dicho que el acuerdo pedía el fin de las operaciones militares, incluso en Líbano, como Irán insistió durante mucho tiempo. Pero el llamado de Araghchi a una retirada israelí añade un nuevo giro.

Pone a Israel ante un dilema mientras intenta degradar las capacidades militares de Hezbollah y restaurar la disuasión sin socavar un acuerdo defendido por su aliado más importante, Estados Unidos. Israel invadió el sur de Líbano después de que Hezbollah disparó misiles a través de la frontera durante la primera semana de la guerra. Desde entonces, ha ampliado su presencia militar a niveles no vistos en décadas y ha atacado objetivos en lo profundo de Beirut.

Aunque Hezbollah se ha debilitado, conserva la capacidad de atacar a Israel, dejando abiertas preguntas sobre la eficacia de la campaña de Israel.

La magnitud de los ataques de Israel ha abierto en ocasiones una fractura pública entre sus líderes y el presidente Donald Trump, quien dijo a reporteros el martes que “no estaba contento con la forma en que Israel se ha comportado con Líbano y con Hezbollah”.

“Simplemente sigue para siempre”, dijo sobre la estrategia de Israel. Los ataques israelíes en Líbano han matado a casi 4.000 personas, incluidas cientos de civiles, y han desplazado a más de 1 millón. “Y cuando eso sucede, arroja una luz negativa sobre el gran acuerdo. Y ese es el acuerdo con Irán”.

Trump dijo que está abierto a enviar el acuerdo emergente al Congreso de Estados Unidos para su revisión.

Hablando al margen de la cumbre del Grupo de los Siete en los Alpes franceses, Trump dijo: “Me gusta la idea, envíenlo al Congreso por favor”. Añadió: “Quiero decir, ¿quién no lo aprobaría?”.

Los republicanos en el Capitolio dicen que quieren que Trump proporcione más información sobre el acuerdo, y algunos expresan escepticismo de que el acuerdo pueda disuadir a Irán de buscar un arma nuclear.

Israel y el gobierno libanés han entablado sus propias negociaciones directas mediadas por Estados Unidos, de las cuales Hezbollah no formó parte. Esas conversaciones han producido varios altos el fuego anunciados que nunca se implementaron sobre el terreno. Funcionarios libaneses inicialmente intentaron mantener a Líbano separado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, sin querer ser vistos como dependientes de Irán, pero desde entonces han acogido con satisfacción el anuncio de que el acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán incluiría un alto el fuego en Líbano.

Los comentarios de Araghchi el martes parecen coincidir con el entendimiento de dos funcionarios regionales con conocimiento directo del acuerdo provisional. Los funcionarios, hablando con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones a puerta cerrada, dijeron que requeriría que Israel abandone casi todo el territorio que ocupa en Líbano, menos unos pocos puntos en la cima de colinas a lo largo de la frontera tomados anteriormente.

Los funcionarios dicen que Irán insistió en que el acuerdo incluyera a Líbano en los últimos días de las negociaciones.

Aliados presionan en la cumbre del G7

Líbano es sólo una de varias preguntas importantes que se ciernen sobre el alto el fuego antes de la firma ceremonial prevista.

El acuerdo pretende proporcionar una tregua significativa en una guerra de meses que ha matado a miles de personas en todo Oriente Medio, incluidos los principales líderes de la teocracia de Irán, y ha elevado los precios del combustible, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de la región.

El acuerdo no publicado prevé la apertura “inmediata” del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo, según un alto funcionario estadounidense que habló con reporteros bajo condición de anonimato para discutir los lineamientos del acuerdo el lunes.

Negociado principalmente por Pakistán, el plan comienza con el levantamiento simultáneo por parte de Irán de su cierre del estrecho y del bloqueo estadounidense de los puertos de Irán, según funcionarios paquistaníes que ayudaron a negociar el acuerdo. Luego, Estados Unidos e Irán iniciarán 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y el posible levantamiento de sanciones, dijeron funcionarios paquistaníes que ayudaron a negociar el acuerdo provisional, hablando bajo condición de anonimato sobre el texto no publicado.

También incluye la posibilidad de liberar los fondos congelados de Irán y un fondo de 300.000 millones de dólares para ayudar a reconstruir Irán si Teherán cumple ciertos parámetros, dijeron a reporteros el lunes altos funcionarios estadounidenses. Trump dijo más tarde que Estados Unidos no “invertiría” fondos en Irán.

En cuanto al calendario, funcionarios regionales que hablaron con AP sobre el acuerdo dijeron que la liberación de activos iraníes congelados está vinculada a que Teherán implemente el acuerdo. Los estados árabes del Golfo también se han comprometido a inyectar miles de millones de dólares en la economía de Irán, añadieron, hablando bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones .

El programa nuclear de Irán, específicamente el destino de sus reservas de uranio altamente enriquecido, estaría sujeto a la cuenta atrás de 60 días. Irán ha aceptado discutir formas de posiblemente “diluir o retirar” sus reservas, dijeron los funcionarios. Sin embargo, sigue sin estar claro si Teherán aceptaría eso, particularmente porque sus dirigentes de línea dura se oponen a entregarlas.

Los funcionarios estadounidenses aún no han explicado cómo ven que el acuerdo aborde el programa nuclear de Irán, incluido quién estará a cargo de verificar que Irán cumpla y quién destruirá o retirará el uranio altamente enriquecido que se cree está enterrado bajo sitios nucleares que registraron daños importantes en ataques estadounidenses el verano pasado.

Aun así, líderes mundiales reunidos en Francia para el primer día completo de la cumbre del G7 insistieron en que el acuerdo necesitaba tener éxito, incluso mientras preguntas clave seguían sin respuesta.

Algunos habían chocado con Trump por no consultarlos antes de ir a la guerra. Pero los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido emitieron una declaración conjunta felicitando a Estados Unidos, al gobierno iraní y a los mediadores por lo que llamaron un “avance diplomático” antes de que comenzara la cumbre, diciendo que era vital que el acuerdo se implemente rápidamente.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que Francia y otras naciones occidentales estaban “listas para actuar muy rápidamente” para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz pacíficamente.