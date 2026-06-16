J.J. Spaun no necesita ser un ‘golfista perfecto’

J.J. Spaun golpea la bola en el hoyo 12 durante una ronda de práctica antes del Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York el lunes 15 de junio del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)

J.J. Spaun golpea la bola en el hoyo 12 durante una ronda de práctica antes del Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills Golf Club en Southampton, Nueva York el lunes 15 de junio del 2026. (AP Foto/David J. Phillip)

SOUTHAMPTON, Nueva York, EE.UU. (AP) — El campeón defensor del Abierto de Estados Unidos, J.J. Spaun, empezó a pensar que tenía que convertirse en un “golfista perfecto” para validar el éxito del año pasado. Eso solo empeoró su juego.

Ahora vuelve al U.S. Open con la misma mentalidad que lo impulsó a la mejor temporada de su carrera, destacada por su campeonato en un major, dos victorias en su debut en la Copa Ryder y un puesto entre los 10 primeros del ranking.

No tiene nada que perder.

“Intenté olvidarme de tratar de ser ese golfista perfecto que creía que era el año pasado, cuando en realidad solo estaba haciendo las mismas cosas”, comentó Spaun el lunes, antes del Abierto de Estados Unidos en el Shinnecock Hills Golf Club.

El golfista de 35 años, no superó el corte en tres de sus primeros cinco torneos este año y su mejor resultado fue un 40.º lugar en los otros dos, antes de un reinicio mental en The Players Championship en marzo. Terminó empatado en el 24.º puesto y, tres semanas después, ganó el Valero Texas Open.

“Supongo que mentalmente fui un poco más amable conmigo mismo y no me preocupé tanto por ser perfecto”, manifestó Spaun. “Eso fue lo que me llevó a jugar mejor”.

Spaun llega al Abierto de Estados Unidos tras terminar entre los 10 primeros en dos de sus últimos cuatro torneos: empató en el quinto puesto en el Truist, fue sexto en el Charles Schwab y 12.º en el Memorial.

Pero no superó el corte en ambos majors. Desperdició un buen inicio terminando 6 sobre par en la segunda ronda del Campeonato de la PGA el mes pasado en el Aronimink Golf Club, cerca de Filadelfia, y no pasó el corte por dos golpes.

“Me obsesioné demasiado pensando que yo era el único que estaba mal”, dijo Spaun. “Pero al parecer todos estaban haciendo tres putts. Creo que si lo hubiera aceptado, habría hecho menos tres putts y quizá habría sido una semana diferente”.

Spaun señaló que ha trabajado para mejorar su técnica de putt y ha visto avances. Pasó más de una hora practicando putt el lunes en Shinnecock Hills, donde los greens, famosos por ser rápidos y con mucha pendiente, se habían suavizado por la lluvia nocturna.

Fue el putter de Spaun el que ganó el Abierto de Estados Unidos el año pasado en el Oakmont Country Club, cerca de Pittsburgh. Embocó un putt de 65 pies para llevarse el torneo por dos golpes sobre el escocés Robert MacIntyre.

Incluso al ganar, Spaun no fue perfecto. Hizo 40 golpes, 5 sobre par, en los primeros nueve hoyos, antes de una demora por el clima de 90 minutos le dio la oportunidad de reagruparse. Fue ocho golpes mejor en los últimos nueve.

En aquel entonces, Spaun realmente no tenía nada que perder.

Un trotamundos durante la mayor parte de ocho temporadas completas en el PGA Tour, estuvo en peligro de ser relegado del circuito un año antes de su triunfo en el Abierto de Estados Unidos. Luego cambió su juego y su mentalidad con ayuda de la reproducción incesante por parte de su hija de la canción “Let it Go” de la película “Frozen”.

“Todo eso de ‘Let It Go’ fue definitivamente un mantra que tuve durante todo el año”, contó Spaun.

Después de ganar, Spaun dijo que “fue todo lo contrario a dejarlo ir. Me puse más presión, le di mucha más importancia al resultado en lugar de enfocarme en mi proceso”.

De cara al torneo de este año, Spaun afirmó que está “tratando de hacer exactamente lo mismo, el mismo plan”, que el año pasado. Eso significa tener a su esposa y a sus hijas a su lado y vivir el momento, sin nada que perder.

“Todos estamos como pasando el rato y tratando de divertirnos y disfrutar”, expresó Spaun. “Lo más importante para mí esta semana es realmente disfrutarlo”.