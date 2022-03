Invitará Jucopo a reunión a presidentes de Liga MX y FMF

CIUDAD DE MÉXICO.-La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó invitar a una reunión de trabajo a los presidentes de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), Yon de Luisa y de la liga Mexicana de Futbol Profesional, Mikel Arriola, luego de los hechos de violencia del sábado pasado en el estadio La Corregidora.

Por unanimidad, los coordinadores parlamentarios avalaron también extender la invitación propuesta por la bancada de Movimiento Ciudadano a los dueños de los equipos Atlas y Querétaro.

Lo anterior, luego de que el sábado pasado, baristas de Gallos Blancos atacaron a aficionados de Atlas, lo que desató una batalla campal que dejó 26 lesionados, uno de los cuales perdió un ojo.

El coordinador del PVEM, Carlos Puente, indicó que entre los temas a abordar se encuentra el estatus de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte creada por la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como la manera en la que las autoridades deportivas están trabajando con sus federaciones, pero sobre todo, con la de futbol.

‘Tenemos que revisar con las autoridades deportivas cómo están trabajando con todas las federaciones deportivas, que no es sólo de futbol, (porque) puede suceder en otros ámbitos. Cómo están operando con ellas y cómo trabajan con la de futbol, porque hemos visto que muchas veces se da un trato diferenciado por la representatividad, la importancia de la Federación Mexicana de Futbol’, dijo.

El legislador insistió en que la invitación de la Jucopo deriva de que se trata de un tema de interés general, ya que le corresponde a la Fiscalía de Justicia de Querétaro deslindar responsabilidades.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, llamó a las bancadas a ser prudentes y a no partidizar lo ocurrido, ya que existen diversos antecedentes de violencia y de rivalidad entre barras en diferentes puntos del País.

‘Que se judicialice a través de lo canales correspondientes que establece la ley, que no se asuma una posición política de ningún partido, que esperemos a tener más datos, no de lo que sucedió, porque eso le corresponde, repito, a la Fiscalía del Estado de Querétaro’, pidió.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, consideró que lo ocurrido en el estadio Corregidora es una muestra de que el futbol no puede autorregularse y calificó como lamentable que no sean las autoridades las que tomen la decisión de suspender o no un partido de futbol.

‘Creo que no es una cosa que le podamos delegar a la Liga (Mexicana de Futbol), que le podamos delegar a los equipos de futbol y en la que el Estado tiene que asumir sus obligaciones’, afirmó.

Álvarez Máynez señaló que es penosos que personas a las que se les pagan 300 pesos al día sean las responsables de velar por la seguridad de miles de personas que asisten a un espectáculo deportivo.

‘No puede ser una revisión que le deleguemos a una empresa de seguridad privada, en las que las personas que están revisando no tiene ni siquiera un trabajo de tiempo completo, una relación contractual de la empresa, ni siquiera hay estándares de capacitación’, dijo.

El coordinador emecista agregó que tampoco puede ser decisión de un club mantener o no una barra, porque son estructuras atractivas no sólo para el narcotráfico sino para el crimen organizado.

‘Son estructuras piramidales, jerárquicas, bastante extendidas, con presencia en todas las ciudades, creo que las hace un caldo de cultivo, un terreno fértil para la coexistencia con grupos de delincuencia organizada, que va más allá del tema del narcotráfico, es un tema de crimen organizado, de falta de Estado, de impunidad y que por supuesto que se tiene que actuar’, insistió.

Los legisladores indicaron que la fecha del encuentro será definida a partir de las coincidencias de agenda de los legisladores y las autoridades deportivas.

El acuerdo de la Jucopo señala que los coordinadores parlamentarios acordaron también que mañana se vote en el pleno la integración de la Subcomisión de Examen Previo, encargada de revisar las demandas de juicio político.

Otro acuerdo es la instalación de una mesa de trabajo con la SEP relativa a la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo.

Lo anterior a propuesta del PRD, que la semana pasada presentó un punto de acuerdo para exhortar a la SEP a regresar dicho programa que beneficiaba a cuatro millones de niñas y niños a nivel nacional.