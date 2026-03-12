Invitan autoridades municipales y Tecos a jóvenes a participar en Try Outs

La actividad se realizará el próximo 18 de marzo, de 18:00 a 21:00 horas, en el Parque La Junta

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de impulsar el talento deportivo local y abrir oportunidades de desarrollo para jóvenes beisbolistas de la ciudad, el Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y el equipo Tecos de los Dos Laredos, llevará a cabo el Try Out de Beisbol 2026, una visoría que permitirá a jóvenes talentos mostrar sus habilidades ante scouts profesionales.

La actividad se realizará el próximo 18 de marzo, de 18:00 a 21:00 horas, en el Parque La Junta, y se espera la participación de alrededor de 50 jóvenes peloteros, quienes tendrán la oportunidad de demostrar su talento en un espacio diseñado para evaluar su potencial deportivo.

Este try out se desarrollará en coordinación con el club Tecolotes de los Dos Laredos, organización profesional que contará con la presencia de visores especializados, quienes observarán el desempeño de los participantes con el propósito de identificar perfiles con proyección dentro del béisbol competitivo.

Durante la jornada se aplicarán diversas pruebas de campo para evaluar las capacidades de los jóvenes, entre ellas ejercicios de velocidad, saltos, potencia de brazo, habilidades de bateo y una valoración física general que permitirá conocer el nivel y desarrollo de cada jugador.

La convocatoria está dirigida a jóvenes en tres categorías: U14, para jugadores de 13 a 14 años nacidos en 2012 y 2013; U16, para jóvenes de 15 y 16 años nacidos en 2010 y 2011; y U18, para peloteros de 17 y 18 años nacidos en 2008 y 2009.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el impulso al deporte y la formación de nuevas generaciones de atletas, creando espacios donde el talento local pueda ser observado y vinculado con oportunidades dentro del ámbito profesional.

Las autoridades municipales invitan a los jóvenes beisbolistas de Nuevo Laredo que cumplan con las categorías establecidas a participar en esta visoría y aprovechar la oportunidad de mostrar su talento ante organizaciones del béisbol profesional, en un esfuerzo por seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo en la ciudad.