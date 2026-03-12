Continúa Ayuntamiento rehabilitación de caminos ejidales

Trabajos de motoconformación y encalichamiento benefician a comunidades como La Cruz y Morelos. [Agencias]

Trabajos de motoconformación y encalichamiento benefician a comunidades como La Cruz y Morelos. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal continúa con los trabajos de rehabilitación de caminos ejidales con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de tránsito en la zona rural del municipio, beneficiando directamente a las familias que habitan en estas comunidades.

Como parte de estas acciones,la Secretaria de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, inició con labores de motoconformación y encalichamiento en el Ejido La Cruz, donde se aplicaron 25 mil 245 metros cuadrados de motoconformación, 225 metros cúbicos de encalichamiento y un total de 364.5 toneladas de caliche.

Estos trabajos permiten mejorar la superficie de rodamiento y facilitar el desplazamiento de quienes viven y desarrollan actividades productivas en el sector rural.

La rehabilitación de caminos forma parte de una estrategia integral del Gobierno Municipal para fortalecer la infraestructura rural, garantizar accesos más seguros y mejorar la movilidad en los ejidos del municipio.

Previamente, estas labores se realizaron en el Ejido Morelos, uno de los núcleos rurales más poblados de Nuevo Laredo, donde habitan alrededor de 90 familias. Las acciones continuarán próximamente en el Ejido Miguel Alemán, con el propósito de seguir ampliando la cobertura de este programa de mejoramiento de caminos.

En total, la obra contempla aproximadamente 50 mil metros cuadrados de motoconformación y compactación, además de la aplicación de cerca de 450 metros cúbicos de material tipo caliche para el relleno de baches, lo que permitirá mejorar significativamente las condiciones de tránsito tanto para los habitantes como para quienes realizan actividades productivas en la zona rural.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de atender las necesidades de las comunidades rurales y seguir impulsando obras que contribuyan al desarrollo y bienestar de las familias neolaredenses.