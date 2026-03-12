Facilita Municipio pago de multas de Tránsito y Estacionómetros en OXXO

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de brindar mayor comodidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas, el Gobierno Municipal informa que las multas de tránsito y las multas de estacionómetros ahora pueden pagarse también en las tiendas OXXO, permitiendo a los usuarios realizar este trámite de manera rápida y accesible en distintos puntos de la ciudad.

A través de esta modalidad, los ciudadanos únicamente deberán presentar su boleta de infracción o el código de barras correspondiente para efectuar el pago en cualquiera de estas tiendas de conveniencia, ampliando así las opciones disponibles y evitando traslados innecesarios a oficinas municipales.

En el caso de las multas por estacionómetros, los usuarios podrán obtener un 50 por ciento de descuento si realizan el pago dentro de los 15 días posteriores a la infracción, beneficio que busca incentivar la pronta regularización de estas sanciones.

Para las multas de tránsito, también se contempla un descuento del 50 por ciento cuando el pago se realiza dentro de los primeros 5 días, conforme a lo establecido en los artículos autorizados dentro de la Ley de Ingresos. No obstante, las autoridades precisaron que no todas las infracciones de tránsito aplican para este beneficio, por lo que cada caso se rige según lo estipulado en la normativa correspondiente.

Con esta alternativa de pago, el Gobierno Municipal continúa impulsando acciones que simplifican los trámites y brindan mayores facilidades a la ciudadanía, acercando los servicios públicos a los ciudadanos mediante opciones prácticas y accesibles.