Investiga Fiscalía tres muertes en domicilios de Nuevo Laredo sin signos de violencia

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron a tres domicilios tras recibir reportes de personas sin vida en el interior de sus viviendas, hechos en los que no se observaron huellas de violencia.

Uno de los casos se registró en la colonia del Maestro, donde en el interior de una habitación fue localizado Manuel “F”, de 100 años, recostado sobre una cama. De acuerdo con el testimonio de su hijo, José Narciso “F”, el adulto mayor padecía problemas renales y recientemente había sido dado de alta del hospital. Señaló que durante la noche escuchó un fuerte suspiro y al acudir a revisarlo constató que ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

En otro reporte, agentes acudieron a un domicilio de la colonia Voluntad y Trabajo 1, donde fue localizada María del Carmen “T”, de 49 años, también recostada sobre una cama y sin signos de violencia. Su madre, María Teresa “C”, informó que la mujer padecía hipertensión y permanecía en cama desde diciembre de 2025 tras sufrir una embolia. Indicó que al intentar despertarla por la mañana no respondió y posteriormente un médico confirmó el fallecimiento.

Asimismo, en la colonia Las Torres fue localizada sin vida Alejandra “G”, de 86 años, en el interior de su vivienda. Su hijo, Raúl “V”, refirió que la mujer padecía diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica, y que llevaba varios meses en cama debido a su estado de salud. Señaló que durante la tarde presentó dificultad para respirar y posteriormente se desvaneció, por lo que dio aviso a emergencias.

En los tres casos, agentes de la Policía Investigadora acudieron para tomar conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado de los cuerpos a una funeraria para la práctica de la autopsia.