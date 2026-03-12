Estudiantes de la UAT obtienen pase a la Olimpiada Nacional de Química

Tres estudiantes de bachillerato de la UAMVH se posicionaron en la Etapa Regional de la XXXV Olimpiada Nacional

De cara a la siguiente etapa, los alumnos seleccionados continuarán su preparación con el acompañamiento de docentes de la UAM Reynosa Aztlán, quienes estarán a cargo del proceso de entrenamiento académico rumbo a la competencia nacional. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, continúa impulsando acciones orientadas al conocimiento científico y al desarrollo de talentos, promoviendo oportunidades para que sus estudiantes participen en escenarios académicos que contribuyan a su formación y crecimiento profesional.

En ese contexto, tres estudiantes de bachillerato de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH) se posicionaron entre los primeros lugares de la Etapa Regional de la XXXV Olimpiada Nacional de Química, cuyo logro les permite integrar la selección que representará a Tamaulipas en la etapa nacional de este certamen a celebrarse en abril de 2026, en Hermosillo, Sonora.

En una destacada participación, los estudiantes que demostraron su excelencia académica son: Máximo Alexander Castillo Guzmán, de sexto semestre, quien obtuvo el primer lugar; José Ángel Escobedo Cantú, también de sexto semestre, quien alcanzó el segundo lugar; mientras que la tercera posición fue para Luis Jaime Escamilla Aguilar, estudiante de cuarto semestre.

Con la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán de la UAT como sede, la Etapa Regional Tamaulipas del certamen nacional congregó a 137 estudiantes de nivel medio superior, representando a 26 instituciones educativas del estado.

En esta jornada los participantes evaluaron sus conocimientos con un examen teórico especializado en química general, fisicoquímica orgánica y análisis químico, destacando la sólida preparación y talento de los jóvenes representantes de la UAT.

De cara a la siguiente etapa, los alumnos seleccionados continuarán su preparación con el acompañamiento de docentes de la UAM Reynosa Aztlán, quienes estarán a cargo del proceso de entrenamiento académico rumbo a la competencia nacional, destacándose el compromiso de la UAT y de sus dependencias académicas, en el impulso de las ciencias exactas y la excelencia académica entre la juventud tamaulipeca.