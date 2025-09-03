Invitan a estudiantes con discapacidad a solicitar beca educativa

La convocatoria esta dirigida a las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad por discapacidad motriz, visual, auditiva y/o intelectual leve

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación y el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), lanzó la convocatoria de la Beca “Para la Inclusión Social en Tamaulipas” ciclo escolar 2025-2026.

La convocatoria esta dirigida a las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad por discapacidad motriz, visual, auditiva y/o intelectual leve, que se encuentren realizando estudios en instituciones públicas o privadas con validez oficial del Sistema Educativo Estatal en los Niveles de Primaria, Secundaria, Medio Superior y Superior.

En Nuevo Laredo, la recepción de solicitudes y papelería se llevará a cabo del 1 al 9 de septiembre, en el programa Lazos de Esperanza, ubicado en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI-DIF), con domicilio en Jaumave #6970, colonia La Fe, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La documentación a entregar incluye: solicitud requisitada y firmada, aviso de privacidad, acta de nacimiento, CURP, constancia de inscripción, boleta de calificaciones o constancia de último periodo cursado (según nivel), identificación oficial de madre, padre o tutor, así como el Formato Único de Discapacidad actualizado emitido por el Sistema DIF, entre otros requisitos especificados en la convocatoria.

Entre los criterios generales, se establece que las y los solicitantes deben ser originarios o residentes de Tamaulipas, estar inscritos en instituciones del Sistema Educativo Estatal, no contar con otra beca económica o en especie, y presentar la documentación requerida de manera clara y legible.

Al respecto, el director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, destacó la importancia de atender este llamado: “Queremos que todas y todos los estudiantes con discapacidad tengan las mismas oportunidades de continuar sus estudios. Invitamos a las familias a que acudan en tiempo y forma para que ningún trámite se quede pendiente”.

El Sistema DIF municipal recordó que no habrá prórroga en la recepción de trámites, por lo que es importante que las familias interesadas acudan en las fechas señaladas.Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono (867) 150-40-00.

Con esta acción, el Gobierno del Estado busca garantizar que más niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad tengan acceso a la educación en condiciones de inclusión y equidad.