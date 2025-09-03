El Dólar
Detendrá CBP tráfico vehicular en el Puente Juárez-Lincoln, por ceremonia del 9/11

Es la conmemoración del 24 Aniversario en honor a las víctimas del ataque del 11 de septiembre

[Archivo / Líder Web]
Carlos Figueroa / Líder Web

LAREDO, Texas – La Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Puerto de Entrada de Laredo, informó al público viajero sobre la suspensión temporal del tráfico vehicular en dirección norte y sur en el Puente Juárez-Lincoln la mañana del 11 de septiembre, durante la Ceremonia de Conmemoración del 24.º Aniversario en honor a las víctimas del ataque del 11 de septiembre.

El jueves 11 de septiembre de 2025, a las 6:45 a. m., CBP suspenderá temporalmente el tráfico vehicular y de autobuses comerciales en el Puente Juárez-Lincoln para celebrar la ceremonia anual del 11-S.

Se espera que el tráfico vehicular se reanude a las 8:00 a. m. CBP recomienda a los viajeros que hagan sus arreglos para cruzar antes de las 6:45 a. m. si planean utilizar el Puente Juárez-Lincoln como ruta de viaje. Como ruta alternativa, el Puente Colombia-Solidaridad abrirá a las 6:00 a. m. el 11 de septiembre para facilitar el acceso a los viajeros.

CBP desea recordar al público viajero la importancia de obtener y utilizar sus documentos de viaje equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia y tenerlos disponibles al ingresar a través de los carriles de preparación designados.

Los viajeros pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera o descargar la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play para observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora.

