Invitados al Oscar no usarán mascarillas durante la emisión

CIUDAD DE MÉXICO.- La Academia de Hollywood no exigirá a sus asistentes a la gala del Óscar que usen mascarillas mientras las cámaras están grabando la ceremonia en vivo, aunque sí tendrán que portarlas en los tiempos dedicados a los comerciales.

De acuerdo con Variety, el anuncio se dio este lunes a través en una reunión de Zoom con representantes y nominados de la Academia, en la que se dijo que como el evento está siendo identificado como producción de televisión y cine, no se requieren mascarillas para la gente que sale a cuadro cuando se esté emitiendo la ceremonia.

De igual forma se reveló que la capacidad de audiencia se limitará a 170 personas, y se sabe que los asistentes se estarán rotando conforme vaya avanzando el evento, por lo que todos recibirán un itinerario personalizado para saber en qué momento estarán dentro y fuera del lugar designado.

A los invitados que se reunirán en Union Station, en Los Ángeles, deberán tomarse al menos tres pruebas de coronavirus en los días previos al evento, y ese día se les tomará la temperatura para mantener un mayor control.

Previo a la premiación se realizará una alfombra roja abreviada que incluirá a tres fotógrafos y a un número muy limitado de medios de prensa para entrevistas, entre los que se incluyen ABC News, KABC e E! Entertainment.

Note: In observance of Covid-19 safety protocols, there will not be trophy presenters at this year’s #Oscars.

— The Academy (@TheAcademy) April 19, 2021