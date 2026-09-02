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Invita Municipio a participar en Torneo de Ajedrez ‘Día de la Independencia’

El torneo se realizará el 19 de septiembre

La convocatoria contempla las categorías de Primaria y Secundaria, en las ramas Femenil y Varonil. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Para promover el deporte, la sana convivencia y el desarrollo de habilidades como la concentración y el pensamiento estratégico, el Gobierno de Nuevo Laredo, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, invita a niñas, niños y jóvenes a participar en el Torneo de Ajedrez “Día de la Independencia”.

A través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, mediante la Dirección de Cultura Física y Deporte, se llevará a cabo esta jornada deportiva que permitirá a los participantes poner a prueba su estrategia, concentración y talento sobre el tablero, en un ambiente de sana competencia.

El torneo se realizará el 19 de septiembre de 2026, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Gimnasio Nuevo de la Unidad Deportiva Lic. Benito Juárez.

La convocatoria contempla las categorías de Primaria y Secundaria, en las ramas Femenil y Varonil, por lo que se invita a las familias y estudiantes interesados a preparar su participación.

Para realizar la inscripción será necesario presentar:

-Cédula de inscripción.
-Carta responsiva individual o grupal.
-Copia de la INE de quien firme la responsiva.

Las personas interesadas pueden solicitar información y realizar su inscripción comunicándose al 867 719 47 82.

El Gobierno Municipal continúa impulsando actividades que contribuyen a que las nuevas generaciones encuentren en el deporte espacios para desarrollar sus capacidades, fortalecer valores como la disciplina y el respeto, y convivir de manera saludable.

Con acciones como estas, el Gobierno de Nuevo Laredo refrenda su compromiso de acercar a las niñas, niños y jóvenes oportunidades para desarrollar sus talentos, fortalecer la sana convivencia y construir juntos una ciudad con más espacios para el deporte y el bienestar.

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