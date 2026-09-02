Facilita IMVISU mejoras en hogares

El programa se encuentra en una etapa inicial y actualmente alrededor de 15 personas ya realizan su ahorro de manera gradual. [Agencias]

El programa se encuentra en una etapa inicial y actualmente alrededor de 15 personas ya realizan su ahorro de manera gradual. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Para apoyar a las familias neolaredenses que buscan mejorar, ampliar o adecuar sus viviendas, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), impulsa el programa Tanda de Materiales, una alternativa que permite a las familias ahorrar de manera gradual para posteriormente recibir materiales de construcción de acuerdo con las necesidades de su proyecto.

El Director de IMVISU, Carlos Montiel Saeb, explicó que el programa contempla diferentes tipos de mejoras, desde la construcción de una barda o un cuarto adicional, hasta trabajos como cambio de fregadero, renovación de baño, colocación de azulejo o vitropiso, instalación de ventanas y otras adecuaciones.

“Les hacemos el estudio, les decimos cuánto le costaría hacer esa ampliación o ese mejoramiento de vivienda y empiezan a ahorrar con nosotros.”, señaló Carlos Montiel Saeb.

El funcionario explicó que, una vez realizado el estudio correspondiente, se determina el costo del proyecto y la familia establece la cantidad que puede ahorrar semanalmente.

Como ejemplo, mencionó que si una mejora tiene un costo de 25 mil pesos, la persona puede comenzar a realizar aportaciones de 500 pesos por semana o establecer la cantidad que mejor se adapte a sus posibilidades.

Para facilitar este proceso, IMVISU entrega una tarjeta mediante la cual las familias realizan sus depósitos en el banco, acumulando gradualmente el recurso necesario para completar las distintas etapas de su proyecto.

Una vez reunido el ahorro correspondiente, el recurso se transforma en materiales de construcción, aprovechando además los convenios que mantiene el instituto con establecimientos del ramo para obtener descuentos que son trasladados directamente a las familias beneficiarias.

“A nosotros nos dan también descuentos en las tiendas de materiales, tenemos un convenio con ellos y ese descuento se lo transmitimos a la gente.”, destacó el director de IMVISU.

El programa también contempla asesoría técnica sin costo adicional, ya que personal del instituto, entre ellos ingenieros, arquitectos y estudiantes de arquitectura, realiza las mediciones y cálculos necesarios para determinar los materiales y características de cada proyecto.

Montiel Saeb resaltó que este acompañamiento es especialmente importante en trabajos como la construcción de bardas o cuartos, donde es necesario considerar aspectos como la resistencia del terreno, profundidad de la cimentación, dimensiones, altura y elementos estructurales.

Además, IMVISU apoya a las familias con la gestión del permiso de construcción, requisito indispensable para realizar ampliaciones o modificaciones a una vivienda. “Lo más importante es que les tramitamos el permiso de construcción.”, afirmó.

El programa se encuentra en una etapa inicial y actualmente alrededor de 15 personas ya realizan su ahorro de manera gradual, mientras que IMVISU continúa incorporando a familias interesadas en mejorar las condiciones de sus viviendas.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de IMVISU, ubicadas a un costado de El Palomar, o comunicarse vía WhatsApp al 867-463-0018, donde pueden recibir orientación inicial sobre el programa y los pasos para realizar su proyecto.