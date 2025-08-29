Invita Municipio a la “Guerrereada” en el Centro Histórico

Será este viernes 29 de agosto a partir de las 5:00 de la tarde

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, invita a la comunidad a disfrutar de una tarde de entretenimiento y convivencia en el marco de la Guerrereada en el Centro Histórico, que se llevará a cabo el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 5:00 de la tarde.

La actividad tendrá lugar sobre la avenida Guerrero, en el tramo comprendido entre las calles Bravo y Dr. Mier, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con el propósito de impulsar la vida cultural, económica y social en el primer cuadro de Nuevo Laredo.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, una amplia variedad gastronómica, bebidas y la participación de distintos bares de la localidad, lo que convertirá la jornada en una auténtica fiesta para toda la familia y los visitantes.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca fortalecer la identidad de la ciudad, dinamizar la economía local y promover la convivencia en espacios públicos seguros y atractivos.