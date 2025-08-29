Atacan bomberos incendio cerca del Puente Internacional Dos

El siniestro se registró en un lote baldío ubicado en la calle Pedro J. Méndez y avenida Colosio

NUEVO LAREDO, TAM .- Un incendio de zacatal registrado en un lote baldío ubicado en la calle Pedro J. Méndez y avenida Colosio movilizó este jueves a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego tras más de 30 minutos de labores.

El siniestro ocurrió a solo tres cuadras del Puente Internacional número 2, lo que generó alarma en la zona debido a la magnitud de las llamas y el denso humo que se elevó hacia áreas transitadas de la ciudad.

En el lugar se encontraba un indigente con problemas psiquiátricos, cuya identidad y edad se desconocen, ya que él dice desconocerlos. El hombre fue auxiliado por elementos de la Guardia Nacional destacados en el cruce fronterizo, quienes evitaron que resultara lesionado por el fuego.

Los bomberos trabajaron de manera coordinada para controlar la propagación del incendio, evitando que alcanzara estructuras cercanas o que representara un riesgo mayor para la población y automovilistas que circulaban por la zona.

Vecinos del sector señalaron que el lote baldío, de gran extensión, es utilizado frecuentemente como tiradero de basura y maleza, lo que aumenta el riesgo de incendios durante la temporada de calor.

Una vez controlado el siniestro, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no arrojar desechos, principalmente botellas de vidrios, ya que esto provoca el llamado efecto lupa y es la principal causa de estos incendios de zacatales.