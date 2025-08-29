Chocan tractocamiones en el sur de Nuevo Laredo

Se provocó un severo congestionamiento vehicular en el concurrido crucero de la lateral de la Carretera Nacional y la Carretera Aeropuerto

NUEVO LAREDO, TAM .- Un aparatoso accidente entre dos tractocamiones provocó un severo congestionamiento vehicular en el concurrido crucero de la lateral de la Carretera Nacional y la Carretera Aeropuerto, una de las zonas de mayor tránsito pesado en la ciudad.

El percance se registró cuando un tráiler Kenworth, modelo 2025, conducido por Juan Antonio, de 47 años, intentó dar vuelta a la izquierda sin tomar las debidas precauciones, impactando a un Volvo 2024 manejado por Juan Alberto, de la misma edad.

De acuerdo con el reporte de Tránsito, el segundo conductor aseguró que se encontraba detenido en el semáforo, esperando el cambio de luz, cuando fue golpeado en el costado derecho por la maniobra imprudente de la otra unidad.

El informe oficial concluyó que la responsabilidad recae en Juan Antonio, quien no calculó correctamente el espacio al realizar el giro. Las dos unidades de carga fueron remolcadas al corralón mientras se llevaban a cabo los peritajes correspondientes.

El accidente generó largas filas de vehículos en ambas vialidades, lo que obligó a los agentes de Tránsito a desviar la circulación durante más de una hora, hasta que el área quedó despejada.

Representantes de las aseguradoras acudieron al lugar para iniciar con el procedimiento de reclamación de daños, mientras autoridades locales reiteraron el llamado a los operadores de transporte pesado a extremar precauciones en cruces de alto riesgo.