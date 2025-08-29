El Dólar
Hallan a hombre sin vida en la colonia Los Arcos

Tenía aproximadamente 70 años y fue localizado a un costado de las vías del tren

Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM .-  El hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 70 años a un costado de las vías del tren en la colonia Los Arcos generó inquietud entre vecinos de la zona, quienes reportaron la presencia de olores fétidos desde días atrás.

El cadáver, localizado en avanzado estado de descomposición, fue descubierto gracias a una alerta del personal de Kansas City Southern de México, que notificó a las autoridades sobre una persona recostada en una zanja junto a las vías.

Al arribar, elementos de Protección Civil y Bomberos confirmaron el hallazgo y acordonaron el área, mientras la Policía Investigadora realizaba las primeras diligencias. La víctima vestía pantalón negro, camisa azul con franjas blancas y tenis azules, pero no portaba documentos que permitieran su identificación.

Hasta el momento, no se encontraron lesiones visibles en el cuerpo, por lo que será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte. Las autoridades presumen que se trata de un indigente.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación con el objetivo de identificar al fallecido y esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte, mientras la colonia Los Arcos permanece marcada por la incertidumbre que deja este hallazgo.

Tamaulipas tendrá un futuro hídrico más seguro
Chocan tractocamiones en el sur de Nuevo Laredo

