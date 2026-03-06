Invita Municipio a la Clínica de Saltos y Velocidad 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del atletismo y brindar herramientas de preparación a deportistas y entrenadores de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, invita a atletas, entrenadores y maestros de educación física a participar en la Clínica de Saltos y Velocidad 2026, un espacio de capacitación especializado que busca perfeccionar la técnica y mejorar el rendimiento en la pista.

Esta clínica reunirá a especialistas del atletismo que compartirán conocimientos teóricos y prácticos enfocados en las disciplinas de velocidad y saltos, ofreciendo a los participantes la oportunidad de adquirir nuevas herramientas de entrenamiento y preparación deportiva.

Como parte central de la capacitación, se contará con la participación especial de Jaime Jefferson, ex atleta destacado a nivel mundial y actual entrenador de la Selección de Nuevo León y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien compartirá su experiencia y conocimientos junto a otros entrenadores invitados, aportando una visión profesional y de alto rendimiento para el desarrollo de los atletas locales.

Las actividades se llevarán a cabo en la pista de la Unidad Deportiva Licenciado Benito Juárez. La jornada iniciará el viernes 20 de marzo de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche con la entrega de vallas y el arranque oficial de la clínica. Posteriormente, el sábado 21 de marzo se realizará la sesión matutina de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en la que participarán atletas de la Selección de Nuevo León, mientras que por la tarde, de 4:00 a 8:00 de la noche, se llevará a cabo la sesión vespertina y el cierre de actividades.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar el deporte, promover la capacitación de entrenadores y brindar a los atletas espacios de aprendizaje que contribuyan al crecimiento del atletismo y al fortalecimiento del talento deportivo local.