Invita Municipio a disfrutar del Desfile por el Día de la Independencia

El desfile dará inicio en punto de las 9:00 de la mañana y tendrá como escenario la avenida Guerrero

Nuevo Laredo, Tam.- Con motivo de la celebración del Día de la Independencia de México, el Gobierno Municipal invita a las familias de Nuevo Laredo a disfrutar del tradicional Desfile Cívico, una de las celebraciones más representativas de nuestra ciudad que cada año reúne a cientos de familias para conmemorar con orgullo nuestras raíces y el espíritu de libertad que nos identifica como mexicanos.

El desfile dará inicio en punto de las 9:00 de la mañana y tendrá como escenario la avenida Guerrero, donde más de 50 contingentes recorrerán esta importante vialidad, desde la calle González hasta Guatemala, llenando de color, música y alegría las calles de Nuevo Laredo.

En este tradicional recorrido participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como estudiantes y personal de escuelas de todos los niveles educativos, integrantes de clubes sociales, agrupaciones y organizaciones, además de cabalgantes y otros contingentes que se sumarán a esta gran fiesta mexicana.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las familias neolaredenses para que salgan a las calles, porten con orgullo los colores de México y disfruten de este espectáculo que fortalece nuestras tradiciones y fomenta la convivencia familiar.