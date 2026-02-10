Invita Ayuntamiento a cursos de inglés para jóvenes

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud (IMJUVE), en coordinación con el CECATI 193, anunció el inicio de los Cursos de Inglés certificados por la Secretaría de Educación Pública, una opción formativa dirigida a jóvenes y ciudadanía en general que buscan fortalecer sus habilidades lingüísticas y ampliar sus oportunidades académicas y laborales.

Las clases se impartirán en las instalaciones del IMJUVE, ubicadas en Privada Paseo Colón número 5710, colonia Las Torres, y darán inicio a partir del próximo 16 de febrero. El programa contempla tres niveles de aprendizaje: básico, intermedio y avanzado, con horarios accesibles diseñados para facilitar la participación de los interesados.

Jesús Espinoza, director del IMJUVE, dio a conocer que el curso de nivel básico se desarrollará los días lunes y miércoles, de 5:00 de la tarde a 7:00 de la noche, con inicio el 16 de febrero. El nivel intermedio se impartirá martes y jueves, en el mismo horario vespertino, comenzando el 17 de febrero. Por su parte, el nivel avanzado se ofrecerá únicamente los sábados, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, a partir del 21 de febrero.

“Los cursos son gratuitos y únicamente se solicita un costo único de recuperación de 100 pesos por concepto de expedición del certificado avalado por la SEP, lo que representa una alternativa accesible para quienes desean acreditar formalmente sus conocimientos en el idioma inglés”, aseguró el titular de la dependencia.

Las y los interesados pueden registrarse enviando un mensaje vía WhatsApp al número 867 148 6066 o realizar su preregistro a través del formulario en línea disponible en la liga https://forms.gle/BEaExEuwnjVCjtf1A.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar la educación y el desarrollo integral de la juventud, brindando herramientas que contribuyan a su crecimiento personal y profesional.