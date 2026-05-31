Investigan posible fallo del sistema ABS en juego de Yankees

El mánager de los Atleticos, Mark Kotsay, habla con los medios de comunicación antes de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el viernes 29 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall)

El mánager de los Atleticos, Mark Kotsay, habla con los medios de comunicación antes de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el viernes 29 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (Foto AP/Scott Marshall)

WEST SACRAMENTO, California.- El sistema ABS pareció sufrir un fallo poco común durante el partido de los Atléticos contra los Yankees de Nueva York el sábado por la noche.

Un lanzamiento a Tyler Soderstrom, de los A’s, en la cuarta entrada fue confirmado como strike, aunque la repetición mostró que se quedó fuera de la zona por poco menos de una pulgada.

La decisión en cuestión se produjo en la cuarta entrada de la victoria 6-4 de los Atléticos, cuando Ryan Weathers hizo un lanzamiento con cuenta de 2-0 que fue cantado strike. Soderstrom impugnó de inmediato la decisión porque pensó que el lanzamiento había sido bajo.

Tras una breve demora, el umpire principal Adam Beck anunció que el lanzamiento quedaba confirmado como strike y los A’s perdieron su impugnación. Pero la repetición en MLB.com mostró que el lanzamiento estuvo 0,8 pulgadas bajo y debió haberse cantado bola. Al final, el asunto quedó en gran medida sin consecuencias, ya que Soderstrom terminó recibiendo base por bolas, aunque los A’s sí perdieron una impugnación.

“La explicación en el terreno fue que a los umpires les dijeron, a través de la comunicación desde arriba, el controlador del ABS, que la decisión estaba confirmada”, explicó después del partido Mark Kotsay, mánager de los A’s.

Kotsay señaló que los A’s pudieron ver la repetición al final de la entrada en el iPad del dugout, como es habitual, y comprobaron que debió haberse cantado bola. Kotsay salió a hablar con los umpires entre entradas, pero no logró que les devolvieran la impugnación.

“Obviamente, ellos no tienen acceso al iPad”, comentó Kotsay. “Solo tienen acceso a la información que les transmiten por el auricular. Eso es algo que necesitamos aclarar con la liga y tendremos esa conversación con la liga”.