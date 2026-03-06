Intensifican Israel y Estados Unidos ofensiva militar contra Irán y aliados

Rescatistas inspeccionan un edificio destruido por un ataque aéreo israelí, el jueves 5 de marzo de 2026, en la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del Líbano. (AP Foto/Mohammed Zaatari)

Rescatistas inspeccionan un edificio destruido por un ataque aéreo israelí, el jueves 5 de marzo de 2026, en la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del Líbano. (AP Foto/Mohammed Zaatari)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Intensos ataques aéreos israelíes golpearon las capitales de Irán y Líbano a primera hora del viernes, mientras Estados Unidos aparentemente atacó en el mar un portadrones iraní, intensificando su campaña dirigida contra la flota de buques de guerra de la República Islámica.

Irán lanzó nuevos ataques de represalia en Oriente Medio al final de una semana completa de bombardeos, que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que estaba “a punto de incrementarse drásticamente”.

Las fuerzas armadas de Israel informaron el viernes en la mañana que habían comenzado “una ola de ataques a gran escala” sobre Teherán. Testigos describieron los ataques aéreos israelíes como particularmente intensos, y las viviendas se sacudían. Otros reportaron explosiones alrededor de la ciudad iraní de Kermanshah, en un área que alberga varias bases de misiles.

El ejército israelí señaló que los ataques ya han destruido la mayor parte de las defensas aéreas y los lanzamisiles de Irán.

La guerra se ha intensificado hasta afectar a países de todo Oriente Medio y más allá. Irán lanzó ataques con misiles y drones contra Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y Bahréin a primera hora del viernes, países que albergan fuerzas de Estados Unidos. De momento no había reportes de víctimas.

En Líbano, donde la guerra ha intensificado los combates entre Israel y los milicianos de Hezbollah, aliado de Irán, Israel lanzó una serie de ataques aéreos desde la noche del jueves hasta el viernes en los suburbios del sur de Beirut y otras zonas. Las carreteras estaban llenas de automovilistas que intentaban huir o hallar algún refugio.

Estados Unidos e Israel han golpeado a Irán con ataques en todo el país, dirigidos contra sus capacidades militares, su liderazgo y su programa nuclear.

Los ataques iraníes han apuntado a sus vecinos árabes, han interrumpido suministros de petróleo y han complicado el transporte aéreo mundial. En la guerra han muerto al menos 1.230 personas en Irán, más de 120 en Líbano y aproximadamente una docena en Israel, según funcionarios de esos países. Seis efectivos estadounidenses han fallecido.

Estados Unidos dice que atacó un portadrones iraní

Las fuerzas armadas estadounidenses informaron a primera hora del viernes que atacaron un portadrones iraní, el cual se incendió.

El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes en blanco y negro del portadrones en llamas. El ejército iraní no reconoció de momento el ataque.

El portadrones, el IRIS Shahid Bagheri, es un buque portacontenedores convertido, con una pista de 180 metros de largo (196 yardas) para drones. Según reportes de la época de su inauguración en 2005, la embarcación puede recorrer hasta 22.000 millas náuticas sin necesidad de reabastecerse en puertos.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, describió el portadrones como “aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial”.

“Y, mientras hablamos, está en llamas”, declaró Cooper a los periodistas.

Hegseth, que habló junto a Cooper, dio pocos detalles el jueves cuando prometió un incremento en los ataques.

“Son más escuadrones de cazas, son más capacidades, son más capacidades defensivas”, manifestó Hegseth. “Y son más oleadas de bombarderos con mayor frecuencia”.

Irán apunta a países que albergan fuerzas de Estados Unidos

El Ministerio de Defensa de Qatar informó a primera hora del viernes que interceptó un ataque con drones dirigido contra la base aérea de Al Udeid, que alberga el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos.

Arabia Saudí interceptó y destruyó tres misiles balísticos disparados el viernes en la madrugada hacia la base aérea Príncipe Sultán, al sur de Riad, que alberga fuerzas de Estados Unidos, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa saudí.

Sonaron sirenas antiaéreas en Bahréin, donde el Ministerio del Interior indicó que los ataques iraníes estuvieron dirigidos a dos hoteles y un edificio residencial. Señaló que no hubo víctimas. En Kuwait, donde los seis soldados de Estados Unidos murieron el domingo, el ejército kuwaití dijo que sus defensas aéreas se activaron cuando ataques con misiles y drones violaron su espacio aéreo.

Trump vuelve a instar a los iraníes a “recuperar” su país

En breves declaraciones en la Casa Blanca el jueves, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a instar al pueblo iraní a “ayudar a recuperar su país”. Esta vez prometió que Estados Unidos les concedería “inmunidad” en medio de la guerra y de los peligros persistentes bajo el actual régimen iraní.

“Así que estarán perfectamente a salvo con inmunidad total”, declaró Trump, sin dar detalles sobre lo que eso significaba. “O se enfrentarán a una muerte absolutamente garantizada”.

En una entrevista con el sitio de noticias Axios, el mandatario dijo que debería participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán para reemplazar al ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los ataques iniciales de la guerra. Trump habló de manera despectiva acerca de que el hijo de Jamenei, Mojtaba Jamenei, sea el principal candidato para reemplazar a su padre, y lo calificó de “peso ligero”.

“Queremos a alguien que lleve armonía y paz a Irán”, afirmó Trump.

Un funcionario iraní dice que no hay confianza para reanudar conversaciones con Washington

Irán no ha solicitado conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en expansión, dijo el jueves a The Associated Press el embajador iraní en Egipto. El embajador Mojtaba Ferdousi Pour negó los comentarios de Trump de que Teherán quiere negociar.

Indicó que la falta de confianza hace imposible ese acercamiento después de que las conversaciones para un posible acuerdo nuclear fracasaran dos veces y terminaran en guerra.

“No habrá confianza en Trump”, sostuvo Ferdousi Pour.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a la Armada estadounidense de cometer “una atrocidad en el mar” por hundir la fragata iraní IRIS Dena en el océano Índico, matando al menos a 87 tripulantes.

El buque iraní regresaba de un ejercicio organizado por la Armada india, en el que también participó Estados Unidos. Autoridades de Sri Lanka dijeron que 32 tripulantes fueron rescatados. Araghchi afirmó que llevaba “casi 130” tripulantes.

Más tarde, un clérigo iraní pidió en la televisión estatal que se derramara sangre tanto israelí como “de Trump”.

Israel golpea Líbano con múltiples ataques aéreos en los alrededores de Beirut

Israel llevó a cabo al menos 11 ataques aéreos desde la noche del jueves y a primera hora del viernes, dirigidos contra los suburbios del sur de Beirut. Se desataron incendios cerca de una gasolinera.

El ejército israelí emitió una advertencia el jueves por la noche, instando a los residentes a “salvar sus vidas y evacuar sus hogares de inmediato”. Dos hospitales evacuaron a pacientes y personal. No se reportaron víctimas.

El Ministerio de Salud libanés indicó que la cifra de muertos ha aumentado a 123 desde el resurgimiento de las hostilidades entre Israel y Hezbollah, que atacó a Israel en los primeros días de la guerra.

Un portavoz de la fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano, Tilak Pokharel, dijo el jueves que los cascos azules habían visto y escuchado enfrentamientos, incluidos combates terrestres, en el sur de Líbano, a medida que más fuerzas israelíes han cruzado la frontera.