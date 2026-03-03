Intensifican Estados Unidos e Israel ofensiva militar contra Irán

Un hombre toma fotos del daño en un edificio de apartamentos que fue impactado por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Hussein Malla)

Un hombre toma fotos del daño en un edificio de apartamentos que fue impactado por un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano, el lunes 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Hussein Malla)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Israel y Estados Unidos continuaron el lunes con sus ataques contra Irán como parte de una campaña que, de acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, probablemente se extenderá durante varias semanas. En tanto, Teherán y sus aliados respondieron con ataques contra Israel, naciones del Golfo Pérsico y objetivos importantes para la producción mundial de energía, incluidas instalaciones energéticas en Qatar y la embajada estadounidense en Arabia Saudí.

La intensidad de los ataques, el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y la falta de un plan de salida evidente sentaron las bases para un conflicto prolongado con consecuencias de gran alcance. Lugares usualmente tranquilos en Oriente Medio, como Dubái, han sido atacados; cientos de miles de pasajeros están varados en todo el mundo; los precios del petróleo se han disparado y los aliados de Estados Unidos han prometido ayudar a interceptar misiles y drones iraníes.

Arabia Saudí informó a primera hora del martes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, los cuales provocaron un “incendio limitado” y daños menores. De momento no había más detalles disponibles. El día anterior, ataques iraníes alcanzaron el complejo de la embajada de Estados Unidos en Kuwait.

Sin un fin al conflicto en el horizonte, Trump dijo que es probable que las operaciones duren de cuatro a cinco semanas, pero que estaba preparado “para ir mucho más allá de eso”.

Como señal de preocupación por el potencial de una espiral de violencia, el Departamento de Estado estadounidense instó el lunes a sus ciudadanos a salir de más de una docena de países de Oriente Medio debido a riesgos de seguridad.

“Los golpes más duros aún están por venir por parte del ejército de Estados Unidos”, aseveró el secretario de Estado Marco Rubio ante periodistas. “La siguiente fase será aún más dura para Irán de lo que es en este momento”.

Trump señaló que la campaña militar tiene como objetivo destruir la potencia de misiles de Irán, acabar con su Armada, evitar que elabore un arma nuclear y garantizar que no pueda mantener su apoyo a grupos aliados como el Hezbollah libanés, el cual lanzó misiles contra Israel el lunes.

El caos del conflicto se hizo evidente cuando el Ejército estadounidense dijo que Kuwait había “derribado por error” tres aviones F-15E Strike Eagles durante una misión de combate mientras Irán atacaba con aeronaves, misiles balísticos y drones. El Comando Central estadounidense indicó que los seis pilotos se eyectaron con seguridad.

Mientras varios ataques aéreos alcanzaban Teherán, el principal funcionario de seguridad, Ali Larijani, prometió en la red social X: “No negociaremos con Estados Unidos”.

Irán amplía los ataques a la infraestructura petrolera regional

Con los mercados mundiales ya sacudidos por los combates, los enfrentamientos se expandieron por una región vital para el suministro de energéticos.

La refinería saudí Ras Tanura fue atacada con drones, que fueron repelidos por sus defensas, afirmó un portavoz militar a través de la agencia estatal Saudi Press Agency. La instalación tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día.

“El ataque a la refinería saudí de Ras Tanura marca una escalada significativa, ya que la infraestructura energética del Golfo ahora está claramente en la mira de Irán”, dijo Torbjorn Soltvedt, analista de la empresa de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft.

Qatar afirmó que su fuerza aérea había derribado dos bombarderos Sukhoi Su-24 iraníes, y QatarEnergy anunció que detendría su producción de gas natural licuado de manera indefinida, sacando del mercado a uno de los principales proveedores a nivel mundial . En respuesta, los precios del gas natural en Europa se dispararon 40%.

Varios barcos también han sido atacados en el estrecho de Ormuz, la desembocadura del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia a nivel mundial y donde Irán ha amenazado con realizar ataques.

Irán dice que una instalación nuclear fue atacada

Reza Najafi, embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, dijo a periodistas que el domingo hubo ataques aéreos contra el centro de enriquecimiento nuclear iraní de Natanz.

“Su justificación de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es simplemente una gran mentira”, señaló.

Israel y Estados Unidos no han reconocido ataques contra la instalación, la cual fue objeto de bombardeos de las fuerzas estadounidenses durante una guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio. Israel ha dicho que está atacando al “liderazgo y la infraestructura nuclear” de Irán.

Irán ha dicho que no ha enriquecido uranio desde junio, aunque ha mantenido su derecho a hacerlo e insiste en que su programa nuclear es enteramente pacífico.

Número de muertos aumenta en todos los bandos

La Media Luna Roja Iraní reportó que la operación estadounidense- israelí ha cobrado la vida de al menos 555 personas. En Israel, donde los misiles iraníes han alcanzado distintos puntos, 11 personas han muerto. Los bombardeos de Israel contra Hezbollah mataron a decenas de personas en Líbano.

El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de otros dos militares estadounidenses, elevando el total a seis. Los seis eran soldados del Ejército y formaban parte de la misma unidad logística en Kuwait, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a dar declaraciones públicas.

Se informó de tres muertos en Emiratos Árabes Unidos, uno en Kuwait y otro en Bahréin.

El principal diplomático de Irán compartió el lunes una foto aérea que mostraba filas de tumbas que, según dijo, eran para más de 160 niñas que murieron por un ataque estadounidense-israelí contra una escuela primaria en Minab. “Sus cuerpos fueron despedazados”, dijo en X Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores del país.

En Israel, tres menores que murieron por un ataque iraní estaban siendo sepultados en el Monte de los Olivos en Jerusalén la noche del lunes. Los hermanos, Yaakov, de 16 años, Avigail, de 15, y Sarah Biton, de 13, son tres de las nueve personas que murieron el domingo cuando un misil impactó un refugio ubicado en una sinagoga en Beit Shemesh.

Hezbollah ataca Israel, lo que provoca una fuerte respuesta

Hezbollah anunció que había disparado misiles desde Líbano hacia Israel a primera hora del lunes en respuesta a la muerte de Jamenei y a “repetidas agresiones israelíes”. Fue la primera vez en más de un año que el grupo se atribuye un ataque.

No hubo reportes de heridos ni de daños.

Israel respondió con ataques contra Líbano. El Ministerio de Salud libanés reportó que al menos 52 personas murieron y 154 resultaron heridas en los suburbios de Beirut y el sur de Líbano. Periodistas de The Associated Press en Beirut se despertaron sobresaltados por fuertes explosiones que sacudieron edificios y rompieron ventanas.

Un portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, aseguró que su país mantiene “todas las opciones sobre la mesa”, incluida una posible invasión terrestre a Líbano.

El ejército israelí anunció que había completado una oleada de ataques contra filiales de Al Qard Al Hasan, una organización benéfica que opera fuera del sistema financiero libanés que, según Israel, se utiliza para financiar el ala militar de Hezbollah.

Israel también atacó un edificio que albergaba estudios del canal Al-Manar en los suburbios del sur de Beirut, luego de emitir un aviso de evacuación, indicó el canal. El ejército señaló que realizó ataques contra “centros de mando de Hezbollah e instalaciones de almacenamiento de armas en Beirut”. De momento no hybo más detalles sobre posibles víctimas.

No se vislumbra un final para la campaña estadounidense-israelí

El ejército de Estados Unidos expresó que bombarderos furtivos B-2 atacaron las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 2.000 libras (907 kilogramos). Añadió el lunes que había destruido 11 buques de guerra iraníes. Trump afirmó un día antes que el cuartel general de la Marina iraní había quedado “prácticamente destruido”.

Danny Danon, embajador israelí ante Naciones Unidas, señaló que el conflicto continuará “el tiempo que sea necesario”. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo a periodistas el lunes que Estados Unidos no está involucrado en un esfuerzo de construcción nacional en Irán. “Esto no es Irak. Esto no es interminable”, afirmó.

Trump buscó definir con mayor claridad el lunes los objetivos del gobierno luego de que el sábado enumeró varios agravios que se remontan a la Revolución Islámica de 1979 e instó a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno.

Aún no ha habido señales de algún levantamiento de ese tipo.

Sin embargo, el mandatario norteamericano también ha señalado que estaría abierto al diálogo con el nuevo liderazgo de Irán, que podría ser elegido pronto.

Las calles de Teherán están desiertas

Las calles de Teherán están prácticamente desiertas, mientras la población se resguarda de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La fuerza paramilitar Basij, que ha desempeñado un papel central en la represión de recientes protestas nacionales, instaló puestos de control por toda la ciudad, según testigos.

En la ciudad de Babol, en el norte de Irán, un estudiante que habló de forma anónima por temor a represalias dijo a la AP que la policía antidisturbios estuvo en las calles desde la noche del sábado y hasta las primeras horas del domingo tras la muerte de Jamenei.

“No sabemos si estar felices por la eliminación de los criminales que nos oprimen o permanecer en silencio ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra el país y sus intereses y el terror que está ocurriendo”, dijo.