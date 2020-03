Pusieron en 2012 micrófonos como los que halló el PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la apertura de la nueva sede del Senado, en 2012, fueron instalados 61 micrófonos en las salas de juntas de los grupos parlamentarios, idénticos a los tres que la bancada del PAN halló en el techo y por los que denunció ser blanco de espionaje.

De acuerdo con un avance de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR), los aparatos fueron instalados para conectar con el Rac de audio y video.

Se trata de micrófonos marca AKG modelo C562CM que no se emplean para espiar, de los cuales 43 fueron retirados y entregados a la Dirección de Eventos para su resguardo.

Los que no fueron retirados no se usaron porque las conexiones no se terminaron, según el documento, con base en el acta de entrega-recepción de la sede parlamentaria.

Los 43 aparatos fueron aportados a la FGR para las pesquisas por el espionaje denunciado por los panistas.

En 2012 la bancada de Acción Nacional era mayoría y el grupo encabezaba la administración de la Cámara alta. Y desde entonces ha ocupado las mismas oficinas, en torno al Patio del Federalismo.

Las investigaciones refieren la existencia, inclusive, de un plano que forma parte del Anexo 110 del acta de entrega-recepción provisional y en donde consta la ubicación de los tres micrófonos.

Poco después del mediodía, la Mesa Directiva dio a conocer un documento con el que afirmó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República se han ajustado a los protocolos aplicables y al debido proceso que los regula.

“Se continuarán desarrollando hasta en tanto concluyan las investigaciones correspondientes y será, a partir de este momento, cuando se haga la entrega formal del único informe final y definitivo a cargo del personal de dicho órgano autónomo”, dice el documento.

Esta tarde, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció en su cuenta de Twitter que no tenía elementos para sostener que el espionaje denunciado se había tratado, en realidad, de un montaje.

“Con la nueva información que tengo en este momento, no hubo montaje, pero esperaremos las conclusiones de la @FGRMexico, cuya investigación continúa”, escribió.

Por su parte, la bancada del PAN en el Senado de la República cuestionó a la de Morena por callar la existencia de micrófonos desde la apertura de la sede parlamentaria.

“Nos parece inaceptable que Morena niegue lo evidente: Siempre supo que había micrófonos. Pese a ello, nos imputó un presunto montaje. la FGR debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Este tema implica preservar la libertad y el estado de derecho”, reviró la bancada blanquiazul en su cuenta de Twitter.