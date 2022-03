Insta CCE a Gobierno dejar de revisar el pasado

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) instó a la actual Administración a dejar de revisar todo lo que estuvo mal en el pasado y que debe pensar en el México posible a futuro.

«Estos procesos de revisionismo deben tener un fin. (Esta Administración) ha buscado hacer ese revisionismo, pero creo que estamos exagerando el tiempo que le estamos dedicando a la revisión.

«Yo creo que cuestionarnos que en México había corrupción está correcto, cuestionarnos la dimensión social que todo mundo estábamos teniendo me parece correcto, me parece correcto también cuestionar si el modelo estaba siendo mucho más equilibrado, equitativo, todo eso es correcto», dijo Carlos Salazar, presidente del CCE.

Salazar subrayó que la actual Administración está exagerando en el tiempo que le dedica a la revisión del pasado.

«Tenemos que convencer a la autoridad. Ya basta de estar diciendo que todo estuvo mal. Ya. Creo que el tiempo para revisar nuestro pasado debe tener un fin ya.

«Hagan un seminario, hagan una conclusión, hagan un debate público donde concluyamos todo lo que hemos hecho mal, pero ya por favor, pensemos en el México posible», dijo durante el seminario «Visión del Futuro: México 2042».

A su vez, Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), recalcó que sí hay inversión en el País, pese a que persiste una visión generalista.

«En México tendemos a ser absolutistas y generalistas, nos cansamos de escuchar que México no tiene inversión, que en el País no hay oportunidades y no hay empleo, que la inseguridad es rampante, y sí, estos son problemas hoy intrínsecos que tenemos en el País.

«Pero no nos damos cuenta que inversión en el País claro que hay, y por supuesto que hay buena inversión ¿Ahora es suficiente? No. Y no hay oportunidades, pues basta que nos demos una vuelta por el norte, centro del País y veamos los parques industriales que no se dan abasto por la demanda», comentó.