Inician Inscripciones Definitivas el próximo martes: CREDE

Nuevo Laredo, Tam.- Este lunes 2 de febrero, marcado en el calendario escolar como día feriado, los alumnos de nivel básico tendrán el primer puente vacacional del año.

Esta fecha está establecida como suspensión de labores, con motivo del 5 de Febrero, día oficial en que se conmemora el Día de la Constitución Política Mexicana, promulgada en 1917.

“Tenemos el día 2 como suspensión de labores y el primer lunes de febrero también está marcado en el calendario. El martes 3 regresamos a clases e iniciamos inscripciones definitivas del 3 al 13 de febrero, con criterios muy claros para asignar los lugares”, señaló César Bolaños Hernández, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Nuevo Laredo.

Bolaños Hernández, precisó que el mismo martes 3 de febrero dará inicio de manera oficial el periodo de inscripciones definitivas en educación básica, el cual se extenderá hasta el 13 de febrero, destacando que algunas instituciones han adelantado la entrega de fichas como estrategia, para evitar largas filas y que los padres de familia se expongan a las condiciones frías del clima.

Para concluir, en cuanto a los criterios de inscripción, se informó que la asignación de lugares seguirá un orden establecido: primero, hermanos de alumnos ya inscritos e hijos de docentes del plantel; en segundo término, estudiantes que viven en el área cercana a la escuela; posteriormente, menores de colonias aledañas; y, finalmente, hijos de trabajadores de la zona. En caso de presentarse alguna situación especial, se pidió a los padres de familia acudir directamente con los directores de cada institución para buscar una solución.