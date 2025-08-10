Inician elfos alemanes viaje ciclista de 3 mil kilómetros hacia Santa Claus

Tres trabajadores postales transportan cartas navideñas desde St. Nikolaus hasta Rovaniemi en travesía de dos semanas

Santa Claus entrega un sobre a tres empleados del servicio postal --de izquierda a derecha, Simone Nehring, Artur Hajduk y Ralf Schüttler-- el sábado 9 de agosto de 2025, en St. Nikolaus, Alemania. Los tres partirían en sus bicicletas para visitar a Santa Claus en Lapland, en el norte de Finlandia, con el fin de entregarle las listas de deseos que han recolectado. (Uwe Anspach/dpa vía AP)

ST. NIKOLAUS, Alemania.- Los elfos de Santa Claus comienzan temprano en Alemania.

Tres trabajadores postales partieron el sábado en su viaje en bicicleta de casi 3.000 kilómetros desde St. Nikolaus, Alemania, hasta la pequeña ciudad de Rovaniemi, Finlandia, que alberga la Villa de Santa Claus, según informó la agencia de noticias alemana dpa.

Los ciclistas viajan hacia el norte para llevar cartas y listas de deseos navideños dirigidas a Santa Claus desde St. Nikolaus, en el estado alemán de Sarre, hasta el parque de atracciones temático de invierno ubicado en el borde del Círculo Polar Ártico.

El propio St. Nikolaus, con su larga capa púrpura y un alto bastón dorado, estuvo presente el sábado para entregar las cartas a los tres elfos. El viaje se llevará unas dos semanas mientras los tres pedalean a través de Alemania, Dinamarca y Suecia en ruta hacia Finlandia, agregó dpa.

El grupo forma parte de los voluntarios de Deutsche Post que responden cartas de niños de todo el mundo —más de 30.000 anualmente— que están dirigidas a la oficina postal de St. Nikolaus, la cual tiene su propio código postal.

La tradición se remonta a 1967, y cada respuesta incluye una estampilla especial.

El poblado de St. Nikolaus es uno de siete lugares en Alemania que tienen un nombre temático navideño, todos los cuales reciben cartas dirigidas a Santa Claus o San Nicolás.

Este año, St. Nikolaus entregó su propia lista de deseos a los ciclistas, informó dpa.

Él espera una respuesta de Santa Claus en Finlandia.