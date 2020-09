Ingresarán 760 alumnos al CBTIS 137

NUEVO LAREDO TAM.- Son 760 alumnos de nuevo ingreso los que estudiarán su preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (Cbtis) 137 durante el ciclo escolar 2020-2021.

Mario Pedro Durán Cruz, director de esta institución, mencionó que los padres de familia y alumnos pueden checar la lista de los aceptados en su página oficial http://www.cbtis137.edu.mx/.

“En estos listados los padres de familia y los alumnos van a poder saber en qué turno, grupo y especialidad les tocó a los jóvenes, ya la próxima semana será el proceso de inscripción”, explicó.

Los requisitos que se solicitan, se dan a conocer en la página oficial, aquí mismo se podrá descargar la ficha de pago.

“Los muchachos que fueron aceptados, a partir de este sábado ya podrán descargar su ficha de pago a través de la página oficial del Cbtis 137, para que puedan realizar el pago en una institución bancaria y estos anexarlos a su papelería y entregarlos en un sobre en las instalaciones de este plantel, esto forma parte del proceso de inscripción “, comentó.

El pago de aportación semestral se debe realizar en el banco y posteriormente llevar los comprobantes de pago a la escuela junto con la documentación.

“Hoy en día, apoyando la economía de nuestros padres de familia, el hemos reducido el costo de cuota escolar a la cantidad de mil 300 pesos, es uno de los acuerdos que se efectuaron en los 30 planteles que pertenecen a nuestro sistema educativo”, mencionó.

Los pasos para el proceso de inscripción en alumnos de nuevo ingreso son los siguientes:

Llenar el formulario y agregar un correo con el dominio gmail (en caso de no contar con él, habrá de crear uno nuevo ) porque de no ser así no podrá llenar el cuestionario. Botón del formulario

Descargar e imprimir el recibo de pago para acudir a la unidad bancaria Santander (puede ser en ventanilla o en cajero automático).Durante la semana vigente en la que aparece dicho documento porque están distribuidos por grupos.

Una vez hecho el pago correspondiente, hay que sacar copia del recibo y del voucher que les dará el banco para trasladarse al plantel a dejar los originales en el depósito (buzón) que estará instalado en la puerta vehicular de la institución.