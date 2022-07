Inflación alta va para largo: se mantendrá arriba de 7% hasta 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- La perspectiva de inflación elevada en México se mantiene complicado hacia los próximos meses. para Citibanamex, el pico se alcanzará al cierre del tercer trimestre del año; sin embargo, los rangos actuales estarán presentes en una buena parte de 2023.

‘Pensamos que la inflación va a tener su pico por ahí de agosto o septiembre y debería de mantenerse en niveles alrededor de 7.5 a 8% para el resto del año’, dijo el economista en jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex, Adrián de la Garza.

Hacia el cierre del año, la institución financiera mantiene su estimado de inflación en 7.7%, con un impacto directo a las familias de menores recursos recursos, en un escenario incierto con las presiones internacionales por la guerra entre Ucrania y Rusia, su impacto en el precio de las materias primas y la mejora en las cadenas de suministro.

‘No son tan buenas noticias pensando que de aquí a seis meses vamos a tener una inflación que no va a bajar de un nivel de 7%. Estamos previendo que ese 7% o más de inflación prevalece de aquí hasta por lo menos el primer trimestre de 2023. Es una inflación muy alta en más de 20 años y es un tema que preocupa’, destacó.

Para el especialista, si bien el escenario central de Citibanamex descarta que se presente una recesión en Estados Unidos ante el incremento de las tasas de interés, se mantiene la preocupación del bajo crecimiento en el corto y largo plazo para el país.

‘Esto repercute en los ingresos de las familias porque merma la capacidad de gasto de los hogares; sobre todo en una baja coyuntura con un bajo crecimiento económico. No hay duda que aún si hay recesión en Estados Unidos o en el mundo, sería una contracción no tan prolongada pero complica el panorama para el crecimiento económico del país’, añadió.

Descarta Citibanamex baja en calificaciones de México

Luego de la ratificación de la nota crediticia de México y la mejora en la perspectiva de estable a negativa realizada este miércoles por Standard and Poor’s, Citibanamex dijo que la noticia no es tan positiva ya que en años recientes ha habido bajas de calificación, las cuales se mantienen, con lo la noticia debe tomarse con mesura; sin embargo, no se prevé un ajuste a la baja en lo que resta del sexenio.

‘Incluso cuando la mayoría esperaba la baja hacia grado especulativo. Nosotros manteníamos que eso no iba a pasar. Eso se debía a que con todo y la incertidumbre política y económica que ha implicado esta administración, al final de cuentas, la política monetaria y fiscal prudentes siguen estando ahí. El tiempo nos ha dado la razón y no pensamos que vaya a haber una baja en este año ni lo que queda en el sexenio’, resaltó.