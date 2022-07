Industria automotriz teme recesión

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria automotriz externó temor de que una recesión interrumpa su proceso de recuperación tras la pandemia.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) indicó que la cadena de suministro parece recobrarse a paso moderado, aunque la posibilidad de que una recesión en la economía estadounidense significa otro riesgo para una pronta recuperación del sector.

En conferencia, Fausto Cuevas, director general de la AMIA, dijo que una recesión en Estados Unidos tendría un impacto no sólo en la industria automotriz, sino en toda la economía mexicana.

‘Es uno de los aspectos que pueden afectar el desempeño y el desarrollo de la producción de vehículos ligeros en México, pero no es el único… el problema es de disponibilidad de producto. Mientras no haya vehículos, difícilmente pueden venderse y, en buena medida, el mercado interno no se abastece sólo de producto nacional, sino también de vehículos importados que representan 66% del total de las ventas’, explicó Cuevas.

El mes pasado, se fabricaron 285 mil 318 vehículos, 6% más que en junio de 2021, de acuerdo con cifras de la AMIA. Sin embargo, la producción automotriz se mantiene 17% por debajo de los volúmenes previos a la pandemia.

Al mismo tiempo, se exportaron 237 mil 674 unidades, un aumento de 1.4% en comparación con hace un año, pero casi 21% por debajo de 2019. Durante la primera mitad del año, lo que más se fabricó en el país fueron camionetas SUV, con 48% de la producción total. Le siguieron las pick ups, que aportaron 31.5%.

Los autos compactos tuvieron una participación de 13%; los vehículos subcompactos contribuyeron con 5.3%; mientras que las unidades de lujo representan sólo 1.8% de la fabricación nacional.

Autopartes

Por su parte, la Industria Nacional de Autopartes (INA) destacó que a dos años de la implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la Unión Americana compra a México 39% de las autopartes que utiliza para fabricar vehículos; de China adquiere sólo 9.5%.

‘Esto tiene que ver con la alienación y consolidación del bloque de América del Norte y cada vez crece más esta brecha. Estados Unidos cada vez importa menos piezas y componentes de China para comprarlos en México’, dijo Alberto Bustamante, director general de la INA.

Agregó que la Inversión Extranjera Directa en la fabricación de autopartes comenzó a crecer desde 2019, como consecuencia de la entrada en vigor del T-MEC, pero aún hay oportunidad de atraer a más capitales al país.

El año pasado, Canadá, Estados Unidos y México importaron autopartes provenientes de Asia por un valor total de 76 mil 14 millones de dólares, cuya mayoría provino de China, con 28 mil 291 millones.

Mientras que de Alemania, España y Francia se importaron autopartes por 17 mil 588 millones de dólares.

Entre ambas regiones, se crea un mercado potencial de 93 mil 602 millones de dólares de importaciones de autopartes de terceros países.

‘Todavía tenemos un techo muy grande para crecer’, apuntó Bustamante.