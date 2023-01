Inédito video de John Lennon cantando canciones de Queen

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos fue sin dudas John Lennon. El ex Beatle comenzó su carrera solista a finales de los años 60 y eso le ayudó a experimentar con diversos géneros musicales. Canciones como ‘Imagine’, ‘Happy XMas’ o ‘Jealous Guy’ lo posicionaron como uno de los compositores más talentosos de su generación.

Sin embargo, pocas personas conocen una grabación inédita de John Lennon donde interpreta nada más y nada menos que una canción del grupo inglés Queen.

Queen es una de las bandas más icónicas del mundo de la música. Canciones como ‘You’ re My Best Friend’, ‘Crazy Little Thing Called Love’, ‘Love Of My Life’ o ‘Bohemian Rhapsody’ los posicionaron como una de las bandas más influyentes de la música.

¿Qué canción de Queen interpretó John Lennon?

Existe una grabación inédita donde John Lennon (acompañado de una serie de sonidos extraños) interpreta la canción ‘You’re My Best Friend’, la cual fue lanzada por Queen en 1975.

La voz del ex Beatle se mezcla con ruidos de gatos de fondo, pero incluso Lennon se animó a cantar usando una voz juguetona, la cual es muy diferente a la que todos conocemos de sus canciones.

¿Quién escribió esta canción?

La canción ‘You’re My Best Friend’ fue escrita por el bajista de Queen, John Deacon. La misma está incluida en el álbum ‘A Night At The Opera’ y se lanzó como un single.

Esta canción alcanzó el puesto número 7 en los charts del Reino Unido, pero también estuvo en el puesto 16 del Billboard Hot 100.

John Deacon, el bajista de Queen, escribió esta canción para su esposa, Verónica Tetzlaff. Además esta canción ha formado parte de la banda sonora de diversas películas y series, y de esta forma se convirtió en una de las composiciones más exitosas de Queen.