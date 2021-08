INE prepara Consulta Infantil y Juvenil 2020-2021

NUEVO LAEDO, TAM.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo, continúan trabajando, en esta ocasión realizando la preparación y coordinación de la Consulta Infantil y Juvenil 2020-2021 en su novena edición, donde participan niños desde los 3 a los 17 años de edad.

“Pero también tenemos actividades de educación cívica, a través de diferentes programas, focalizados para sectores educativos y no educativos para grupos de edad, en particular destacamos el parlamento infantil que hacemos año con año, y la consulta infantil y juvenil”, comentó Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tamaulipas.

De acuerdo a las fechas estimadas la consulta infantil y juvenil, se estaría desarrollando del día primero al día último de noviembre, esta misma dividida en dos modalidades, la que sería presencial tomando en cuenta las posibilidades que se den por la pandemia, y lo que sería de manera virtual, considerando trabajar en las escuelas en horarios escolares, o bien en espacios públicos con las medidas de sanidad recomendadas.

“Este tipo de acciones es con la finalidad de crear un buen ciudadano, de tener ese contacto con el entorno y lo que significa el contar con la opinión de los niños y los adolescentes, ya que no son adultos no van a votar, no son mayores de 18 años no van a una consulta, no opinan y no van a elegir aun a autoridades, pero sí es muy importante escuchar su voz, en esta consulta infantil”, mencionó.

Para finalizar Moncada Fuentes, dijo que la participación en la consulta, se divide conforme a la edad, de 3 a 6 años, los niños participan mediante dibujos, y de 7 a 17 años se les aplica un cuestionario, actividad que es general en todo el país, donde participan de esta forma miles de niños y jóvenes.