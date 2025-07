Incendio en un centro comercial de Irak mata a más de 60 personas

BAGDAD.- Un incendio se extendió por un centro comercial recién inaugurado en el este de Irak y mató a más de 60 personas, incluidos niños, declararon el jueves funcionarios iraquíes.

Los equipos de defensa civil pudieron rescatar a más de 45 personas que quedaron atrapadas cuando el incendio comenzó tarde el miércoles en la ciudad de Kut, en la provincia de Wasit, según el comunicado del Ministerio del Interior. Aún había personas desaparecidas, informó la Agencia de Noticias Iraquí, administrada por el Estado.

Fotografías y videos en medios locales mostraron el Corniche Hypermarket Mall, un centro comercial de cinco pisos que abrió apenas hace una semana, completamente envuelto en llamas. Aunque la causa del incendio aún está bajo investigación, funcionarios y residentes alegaron que la falta de medidas de seguridad contra incendios en el edificio contribuyó a la magnitud de la tragedia.

El Ministerio del Interior de Irak dijo en un comunicado que 61 personas murieron en el incendio, la mayoría por asfixia. Entre los muertos había 14 cuerpos carbonizados que no han sido identificados, señaló. El incendio comenzó en el segundo piso, en un área de venta de perfumes y cosméticos, informó la agencia de noticias estatal.

El incendio fue sumamente doloroso para la comunidad, dijo Abdul Redha Thahab, de 60 años, residente de Kut.

“Mi amigo y la familia de mi vecino de al lado de mi casa —una familia de seis, el esposo, su esposa, sus dos hijas y dos niños pequeños— todos perecieron en el incendio”, dijo.

El gobernador provincial, Mohammed al-Miyahi , declaró tres días de luto, y posteriormente el gabinete de Irak hizo lo mismo. Señaló que se han presentado acciones legales contra el propietario del edificio y el dueño del centro comercial, pero no especificó cuáles eran los cargos.

“A las familias de las víctimas inocentes les aseguramos que no seremos indulgentes con aquellos que fueron responsables directa o indirectamente de este incidente”, aseguró Al-Miyahi .

En una entrevista telefónica con The Associated Press, Al-Miyahi calificó el incendio como “una tragedia desgarradora para la gente de Wasit” y alegó que el propietario del edificio no había implementado las medidas necesarias de seguridad contra incendios cuando lo convirtió en un centro comercial.

Dijo que ningún funcionario del gobierno ha renunciado o ha sido destituido como resultado del incendio, y que actualmente están esperando los resultados de la investigación. Los resultados de la investigación preliminar se darán a conocer en 48 horas, agregó.

No fue posible contactar de inmediato con el propietario del edificio para obtener comentarios.

Los deficientes estándares de construcción a menudo han contribuido a incendios trágicos en Irak. En julio de 2021, se determinó que un incendio en un hospital en la ciudad iraquí de Nasiriyah, que mató entre 60 y 92 personas, fue alimentado por un tipo de revestimiento muy inflamable y de bajo costo que es ilegal en Irak.

En 2023, más de 100 personas murieron en un incendio en un salón de bodas en el área de mayoría cristiana de Hamdaniya, en la provincia de Nínive, después de que una máquina pirotécnica prendiera fuego a los paneles del techo.

Thahab, el residente de Kut, dijo que el edificio carecía de medidas de seguridad contra incendios, incluidas escaleras de emergencia. Los residentes del vecindario se unieron a los bomberos para combatir el incendio porque no había suficientes camiones de bomberos para controlarlo rápidamente, dijo.

Algunas de las víctimas provenían de lugares más lejanos. En la ciudad sureña de Najaf, Imad al-Quraishi participó en el cortejo fúnebre de un pariente que murió en el incendio. Como otros, culpó a los deficientes estándares de seguridad.

“No hay salidas de emergencia, no hay extintores, no hay cuidado, nada”, dijo, agregando que si las autoridades en el área “tienen algún honor, presentarán su renuncia hoy”.

El primer ministro Mohammad Shia al-Sudani visitó el lugar del incendio el jueves. No habló públicamente durante la visita, pero dijo en un comunicado que había ordenado al ministro del Interior que acudiera a investigar y tomar medidas para prevenir que volviera a ocurrir algo similar.

La agencia de noticias estatal informó más tarde que Al-Sudani había visitado a la familia de una de las víctimas para dar sus condolencias.