Incauta CBP más de $602,000 en metanfetamina

Oficiales hicieron el aseguramiento en el puerto de entrada de Laredo

Laredo, Tx.— Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en el puerto de entrada de Laredo, incautaron metanfetaminas por un valor total de más de $602,000 .

“Esta incautación de metanfetamina en el Puente Colombia-Solidaridad demuestra el agudo instinto y la excepcional capacidad de nuestros oficiales para identificar blancos”, declaró Alberto Flores, director del puerto de entrada de Laredo.

“Su compromiso y atención son esenciales para evitar que drogas peligrosas lleguen a nuestras comunidades”, continuó.

La incautación ocurrió el domingo 8 de febrero en el Puente Colombia-Solidaridad, cuando un oficial de la CBP remitió a un ciudadano mexicano de 45 años que conducía un Nissan Sentra 2017 para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron un total de 58 paquetes con 65 libras de presunta metanfetamina dentro del vehículo. La metanfetamina probablemente representa más de 100,000 dosis letales.

La CBP incautó los narcóticos y el vehículo. El conductor fue arrestado. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional investigan la incautación.